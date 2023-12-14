SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bu yöntemle tutam tutam saç fışkıracak: 2 ayda 6 cm uzatıyor! Genetik kelliğe biberiye yağı çözümü!

Doğal ürünleri tercih edenler arasında giderek daha popüler hale gelen biberiye yağı, saç bakım rutinlerinde önemli bir yer ediniyor. Saçların sağlığını ve uzamasını desteklemek için kullanılan biberiye yağı, etkili bir doğal alternatif olarak öne çıkıyor. Bu yağın, saç bakımında nasıl kullanılacağı ve saç uzatma formülüne dair detaylar büyük ilgi görüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 09:12 Güncelleme 14 Aralık 2023, 09:12
Bu yöntemle tutam tutam saç fışkıracak: 2 ayda 6 cm uzatıyor! Genetik kelliğe biberiye yağı çözümü!

Biberiye yağı nın popülerliği giderek artıyor. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından kullanılan ve işe yaradığı belirtilen biberiye yağı hem genetik kellik hem de saç dökülmelerinin önüne geçiyor. Hiç saç çıkmayan yerlerden bile saç çıkmasını sağlayan biberiye yağı v suyunu nasıl kullanmanız gerektiğini sizler için derledik.İşte saç çıkaran biberiye yağı formülü...

MALZEMELER:

2 yemek kaşığı biberiye yağı
1/4 fincan hindistancevizi yağı veya zeytinyağı
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

HAZIRLIK:

Biberiye yağını bir kaba koyun.
Hindistancevizi yağı veya zeytinyağını biberiye yağına ekleyin.
İsteğe bağlı olarak balı ekleyin.
Malzemeleri iyice karıştırın.

KULLANIM:

Saçlarınızı ılık suyla ıslatın.
Hazırladığınız biberiye yağı karışımını saç derinize ve saç uçlarına uygulayın.
Saçlarınızı başınıza bir havlu sararak kapatın.
Maskeyi saçlarınızda 30 dakika ile 1 saat arasında bekletin.
Ardından saçlarınızı dikkatlice yıkayın ve normal saç bakım rutininize devam edin.

Biberiye yağını kullanmadan öncce saç derinize dermoller ile masaj yapmanız önerilir. Bu sayede kan dolaşımınız hızlancak ve yağın etkisi artacak.

BİBERİYE SUYU KULLANIMI

Saç Durulama Suyu:

Biberiye suyunu suyla karıştırarak saç durulama suyu olarak kullanabilirsiniz. Saçlarınızı yıkadıktan sonra son durulama olarak bu karışımı kullanabilirsiniz. Biberiye suyu, saç derisini canlandırabilir ve saç tellerine parlaklık kazandırabilir.

Saç Maskesi:

Biberiye suyunu saç maskesi olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, biberiye suyu ile biraz balı karıştırarak doğal bir saç maskesi elde edebilirsiniz. Bu karışımı saç derisine ve saç uçlarına uygulayıp 15-30 dakika beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.

Saç Derisi Masajı:

Biberiye suyunu saç derisine masaj yapmak için kullanabilirsiniz. Saç derisine nazikçe masaj yapmak, kan dolaşımını artırabilir ve saç köklerini canlandırabilir.

Saç Bakım Ürünlerine Eklemek:

Şampuanınıza veya saç bakım ürünlerinize birkaç damla biberiye suyu ekleyerek kullanabilirsiniz. Bu, saç bakım ürünlerinizi zenginleştirip saç sağlığınızı destekleyebilir.

Saç Spreyi:

Biberiye suyunu su ile karıştırarak bir saç spreyi yapabilirsiniz. Bu spreyi saçlarınıza püskürterek saçlarınızın taze ve canlı görünmesine yardımcı olabilirsiniz.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Katil İsrail’den Gazze’de soykırım! BM raporu yayımladı: 2023 işgal altındaki Batı Şeria’daki en kanlı yıl
Dijital telif için Google ile masaya oturulacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Bu kırmızı çizgimiz
Başkan Erdoğan’ın yürüttüğü Gazze diplomasisi sonrası BM’de tarihi oylama: Siyonaziler kaybetmeye mahkum!
SON DAKİKA