SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Korku dolu anlar: Otomobil istinat duvarında asılı kaldı

Son dakika haberleri... Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil istinat duvarında asılı kaldı. Korku dolun anların yaşandığı olayda 1 kişi yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 17:30 Güncelleme 13 Aralık 2023, 17:30
Korku dolu anlar: Otomobil istinat duvarında asılı kaldı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin istinat duvarında asılı kaldı.

Kaza 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 59. Sokak'ta meydana geldi. F.A. idaresindeki 67 NR 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir sitenin bahçesine düşmek üzereyken istinat duvarında asılı kaldı.

Kazada sürücü yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Özgür Özel pazarlık peşinde: Kim ne istiyor? HDP/DEM ziyaretinde Eş başkansın mesajı!
CANLI TAKİP | Gazze’de soykırım Batı Şeria’da saldırı! Terör devleti İsrail Cenin’e buldozerlerle saldırdı
Vakıf Katılım
SON DAKİKA