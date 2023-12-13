Korku dolu anlar: Otomobil istinat duvarında asılı kaldı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin istinat duvarında asılı kaldı.
Kaza 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 59. Sokak'ta meydana geldi. F.A. idaresindeki 67 NR 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir sitenin bahçesine düşmek üzereyken istinat duvarında asılı kaldı.
Kazada sürücü yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.