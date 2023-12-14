Ankara Keçiören’de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’dan haber var: Solunum makinesinden ayrıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz (9) ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz (9) ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Hastanede yoğun bakım bölümünde tedavisine devam edilen Yılmaz'ın yaşamsal bulguları stabil hale geldi ve solunum makinesinden ayrıldı.
Hacettepe Üniversitesi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, köpek saldırısı nedeniyle Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde izlenen 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın yaşamsal bulguları stabil hale geldi.
Öte yandan, uyandırılan Yılmaz solunum makinesinden de ayrıldı. Hastanın bilincinin açık olduğu ifade edilirken, organ yetmezliğinin bulunmadığı vurgulandı. Uzuv kaybı yaşamayan ve vücudundaki yaygın yaralarına pansuman yapılan Yılmaz'a fonksiyonlarını geri kazanabilmesi için rehabilitasyon programı uygulanıyor.
"İNŞALLAH İYİYE GİDECEK"
Öte yandan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'ın daha önce verdiği bir röportajda oğlunun doktor kontrolünde 1-2 dakikalık sürelerle makineden ayrıldığını ifade ederek, "Şu anda uyutulmuş vaziyette. Doktorlar, 'yeri gelecek bu süreleri artıracağız ve zamanla makineden ayıracağız' dediler. Yoğun bakıma, çocuğumun yanına girdim. Doktor, 'bak kim geldi?' dedi. Orada dünya benim oldu. O durum vazgeçilmez, inanılmaz güzel bir şeydi. Benim çocuğum 'baba, anne ve abla' dedi. Bana yetti bu. İnşallah iyiye gidecek. Dualarını eksik etmeyen insanların yüreğine sağlık" demişti.
"BİR UMUDU OLAN İNSANIN EVLADI BEŞİNCİ GÜNDE 'BABA' DEDİ"
Baba Yılmaz, Tunahan'ın artık tepki verebildiğini belirterek, "Benim yüzde 1 umudum vardı. Bir umudu olan insanın evladı beşinci günde 'baba' dedi. O bana güç verdi" ifadelerini kullandı.
"SOKAKLAR KÖPEKLERİN DEĞİL, ÇOCUKLARIN"
Tunahan Yılmaz'ın annesi Ergül Yılmaz ise çocuğu Tunahan Yılmaz'ın yaşadığı durumun kolay bir durum olmadığını vurgulayarak, "Şu anda çok şükür, hamdolsun. Doktorlarımızın sayesinde hayata tutunmaya çalışıyor. İnşallah iyiye gidecek. Sokaklar köpeklerin değil, çocukların. Sırf onun için ayakta durmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak" diye konuştu.
ANNE İSYAN ETTİ
Başkentte sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın annesi Ergül Yılmaz, "Doktorlarımızın sayesinde hayata tutunmaya çalışıyor. İnşallah iyiye gidecek. Sokaklar köpeklerin değil, çocukların" dedi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz (9) ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastanede yoğun bakım bölümünde tedavisine devam edilen Yılmaz'ın anne ve babası, evlatlarını yoğun bakım servisinde ziyaret ettiklerini ve durumunun gün geçtikçe daha iyiye gittiğini ifade etti.
"İNŞALLAH İYİYE GİDECEK"
Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, oğlunun doktor kontrolünde 1-2 dakikalık sürelerle makineden ayrıldığını ifade ederek, "Şu anda uyutulmuş vaziyette. Doktorlar, 'yeri gelecek bu süreleri artıracağız ve zamanla makineden ayıracağız' dediler. Yoğun bakıma, çocuğumun yanına girdim. Doktor, 'bak kim geldi?' dedi. Orada dünya benim oldu. O durum vazgeçilmez, inanılmaz güzel bir şeydi. Benim çocuğum 'baba, anne ve abla' dedi. Bana yetti bu. İnşallah iyiye gidecek. Dualarını eksik etmeyen insanların yüreğine sağlık" dedi.
"BİR UMUDU OLAN İNSANIN EVLADI BEŞİNCİ GÜNDE 'BABA' DEDİ"
Öte yandan, Baba Yılmaz, Tunahan'ın artık tepki verebildiğini belirterek, "Benim yüzde 1 umudum vardı. Bir umudu olan insanın evladı beşinci günde 'baba' dedi. O bana güç verdi" ifadelerini kullandı.
"SOKAKLAR KÖPEKLERİN DEĞİL, ÇOCUKLARIN"
Tunahan Yılmaz'ın annesi Ergül Yılmaz ise çocuğu Tunahan Yılmaz'ın yaşadığı durumun kolay bir durum olmadığını vurgulayarak, "Şu anda çok şükür, hamdolsun. Doktorlarımızın sayesinde hayata tutunmaya çalışıyor. İnşallah iyiye gidecek. Sokaklar köpeklerin değil, çocukların. Sırf onun için ayakta durmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak" diye konuştu.
SORUMLU MANSUR YAVAŞ!
AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcan, Keçiören ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi'nde tedavisi devam eden ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ı ve ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Özcan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, yaşananların herkesi üzdüğünü vurgulayarak, "Yaşanan bu acı olayın en büyük sorumlusu başıboş köpeklere ilişkin herhangi bir adım atmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır." değerlendirmesini yaptı.
Yavaş'ın, 31 Mart yerel seçimlerinden önce, belediye başkanı seçildiği takdirde "Yoğun kısırlaştırma yaptıracağıma ve TBMM'de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nu uygulayacağıma söz veriyorum" şeklinde sözleşme imzaladığını belirten Özcan, "Yavaş ne yazık ki Ankara'ya sözden başka bir şey vermedi. Verdiği sözleri de yerine getirmedi." ifadesini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerde bulunan Özcan, şunları kaydetti:
"Küçücük bir bedenin bu kadar ağır bir süreç yaşaması hepimizi üzmüştür. Yavrumuza Allah'tan şifa, ailesine de sabırlar diliyorum. İnşallah böyle bir olay tekrar yaşanmayacak. Başıboş köpeklerle ilgili yaşanan sorunların Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin çözüme kavuşturulacağına ilişkin net ifadeler kullanıldı. Ancak burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. Yaşanan bu acı olay tabii ki hepimizi derinden etkilemiştir, ancak olayın en büyük sorumlusu, başıboş köpeklere ilişkin herhangi bir adım atmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır."
"BARINAĞIN SON DURUMUNA İLİŞKİN HALA SES SEDA YOK"
Özcan, Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden 2 Eylül 2020'de "Başkent'te her can her zaman çok kıymetli" ifadesiyle paylaşım yaptığını, "Çankaya Karataş Mahallesi'nde dostlarımıza yeni bir yaşam alanı oluşturmak için 16 Eylül'de ilk adımı atacağız" şeklinde söz vererek 16 Eylül 2020'de Gölbaşı'nda 6 bin sokak hayvanının barınacağı Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi'nin ihalesini yaptığını anlattı. AK Parti'li Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Aradan geçen 1 yılda, barınağın ihalesini alan şirket tek bir çivi çakmazken 7 Temmuz 2021'de yaklaşık 45 milyon lira bedelle yeni bir ihale yapıldı ve Nisan 2022'de çalışmaların biteceğinin sözü verildi. Nisan 2022 yılında biteceği sözü verilen barınağın son durumu için yapılan incelemelerde ne hikmetse çalışmaların durdurulduğu görüldü. Ardından 7 ay daha tek bir çivi çakılmayan barınağa ilişkin 25 Kasım 2022 yılında üçüncü bir ihale daha gerçekleştirildi. Sayın Mansur Yavaş ve ekibi gerçekleştirdiği 3 ihalede toplamda 163 milyon lira harcadı. Nisan 2022 yılında biteceğinin sözü verilen barınağa ilişkin 22 Temmuz 2023 yılında Sayın Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım daha yaptı. Paylaşımda, barınağın yüzde 95'inin tamamlandığını ve çok yakında açılışını yapacağını ifade ediyor. Ancak bu paylaşımının da üzerinden 5 ay geçti. Barınağın son durumuna ilişkin hala ses seda yok."