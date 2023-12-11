Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın babası oğlunun sağlık durumunu açıkladı

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavisi devam eden evladından gelecek güzel bir haberi bekleyen baba Halil Yılmaz " Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu.Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor, yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Doktorlarımız daha iyi bilir, bu şekilde bilgi verdiler, iyiye gidiyor" dedi.

"BUNA BİR ÇÖZÜM BULSUNLAR"

Oğlunun vücudunun birçok yerinde diş izlerinin olduğunu, omuriliğinde de hasar oluştuğunu kaydeden Yılmaz, "Allah'ım canlı bıraksın, benim için yaşasın ben onun gözü, kulağı, her şeyi olurum. Yeter ki benim evladım yaşasın.Tüm Türkiye'ye sesleniyorum yani buna bir çözüm bulsunlar. Bak benim gerçekten canım yandı" ifadelerine yer verdi.