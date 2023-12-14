Harry Potter mağazası nerede açılacak 2023? ’Wizarding World’ Harry Potter mağazası açılışı ne zaman, nasıl gidilir? Yol tarifi...

Türk, Harry Potter hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği an nihayet geldi. Dünyanın en popüler ve kült serilerinden biri olan Harry Potter'ın dünya genelindeki dördüncü 'Wizarding World' mağazası, İstanbul'da açılıyor.
Türk, Harry Potter hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği an nihayet geldi. Dünyanın en popüler ve kült serilerinden biri olan Harry Potter'ın dünya genelindeki dördüncü 'Wizarding World' mağazası, İstanbul'da açılıyor.
İstanbul'da Açılacak Wizarding World Mağazası
Mağazanın Açılışı: 16 Aralık'ta İstanbul, Mall of İstanbul'da açılacak olan 'Wizarding World Shop by Sihir Dükkanı', Harry Potter ve Fantastik Canavarlar serilerine ait 1500 ürünü barındıracak.
Mağazadaki Etkinlikler: Harry Potter hayranları için Seçmen Şapka ile Hogwarts binasını bulma, Görünmezlik Pelerinini deneyimleme ve ünlü 9 ¾ peronda fotoğraf çektirme gibi etkinlikler düzenlenecek.
Harry Potter Serisinin Küresel Popülaritesi
Harry Potter serisi, J.K. Rowling'in 1997'de yayımlanan "Felsefe Taşı" kitabı ve 2001'den itibaren çekilen filmlerle tüm dünyada kült bir fenomen haline geldi. Kitapları, filmleri, video oyunları, tiyatro eserleri ve çeşitli seriden uyarlama dizilerle serinin evreni, küresel popüler kültürün ayrılmaz bir parçası oldu.
Türk Harry Potter Hayranlarının Beklentisi
Sosyal Medyada Paylaşımlar: Türk Harry Potter hayranları, yıllardır sosyal medya üzerinden yurt dışındaki Harry Potter mağazalarının videolarını ve fotoğraflarını takip ediyordu. Bu mağazaları ziyaret eden şanslı hayranların deneyimleri, Türkiye'deki hayranları da heyecanlandırıyordu.
MALL OF İSTANBUL'A NASIL GİDİLİR?
Mall Of İstanbul Alışveriş Merkezi İstanbul Başakşehir'de bulunmaktadır.
Anadolu yakasından gelenler için
Kadıköy'den Tavşantepe-Kadıköy metrosuna binerek Ayrılıkçeşmesi'nde Marmaray'a aktarma yapınız. Marmaray ile Yenikapı'ya geliniz. Buradan 146T numaralı otobüse binerek Demirciler Sitesi durağında indiğinizde Mall Of İstanbul Alışveriş Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.
Üsküdar'dan Marmaray ile Yenikapı'ya geliniz. Buradan 146T numaralı otobüse binerek Demirciler Sitesi durağında indiğinizde Mall Of İstanbul Alışveriş Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.
Ümraniye'den 522 numaralı otobüse binerek Mecidiyeköy Metrobüs'te ininiz. Buradan otobüslerin kalktığı duraklara giderek 146M numaralı otobüse bininiz. Demirciler Sitesi durağında indiğinizde Mall Of İstanbul Alışveriş Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.
Kartal, Maltepe, Pendik Tuzla taraflarından geliyorsanız Tavşantepe-Kadıklöy metrosuna binerek Ayrılıkçeşmesi istasyonunda Marmaray'a aktarma yapınız. Marmaray ile Yenikapı'ya geliniz. Buradan 146T numaralı otobüse binerek Demirciler Sitesi durağında indiğinizde Mall Of İstanbul Alışveriş Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.
Avrupa yakasından gelenler için
Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece taraflarından geliyorsanız herhangi bir metrobüs istasyonundan Metrobüse binerek Yenibosna'da ininiz. Koçtaş tarafındanki otobüs durağından 98H numaralı otobüse binerek Demirciler Sitesi durağında indiğinizde Mall Of İstanbul Alışveriş Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.
Esenler, Bayrampaşa taraflarından geliyorsanız Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin oradak Atışalanı Yanyol durağından 146T numaralı otobüse binerek Demirciler Sitesi durağında indiğinizde Mall Of İstanbul Alışveriş Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.
Bağcılar, Günögren taraflarından geliyorsanız Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla Zeytinburnu'nda inerek metrobüse aktarma yapınız. Metrobüsle Yenibosna durağında geliniz. Koçtaş tarafındanki otobüs durağından 98H numaralı otobüse binerek Demirciler Sitesi durağında indiğinizde Mall Of İstanbul Alışveriş Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.
Taksim'den metroya binerek Mecidiyeköy-Şişli durağında ininiz. Buradan 146M numaralı otobüse binerek Demirciler Sitesidurağında indiğinizde Mall Of İstanbul Alışveriş Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.