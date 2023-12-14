Harry Potter mağazası nerede açılacak 2023? ’Wizarding World’ Harry Potter mağazası açılışı ne zaman, nasıl gidilir? Yol tarifi...

Türk, Harry Potter hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği an nihayet geldi. Dünyanın en popüler ve kült serilerinden biri olan Harry Potter'ın dünya genelindeki dördüncü 'Wizarding World' mağazası, İstanbul'da açılıyor.

İstanbul'da Açılacak Wizarding World Mağazası



Mağazanın Açılışı: 16 Aralık'ta İstanbul, Mall of İstanbul'da açılacak olan 'Wizarding World Shop by Sihir Dükkanı', Harry Potter ve Fantastik Canavarlar serilerine ait 1500 ürünü barındıracak.



Mağazadaki Etkinlikler: Harry Potter hayranları için Seçmen Şapka ile Hogwarts binasını bulma, Görünmezlik Pelerinini deneyimleme ve ünlü 9 ¾ peronda fotoğraf çektirme gibi etkinlikler düzenlenecek.