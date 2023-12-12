Ünlü sunucu Ela Rumeysa Cebeci’ye sokak köpekleri hayatının kabusunu yaşattı





KU'SUR'SUZ!

Diyarbakır Sur'da bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 8 bin yıllık ve 5,5 kilometre uzunluğundaki tarihi surların çevresi gecekondulardan temizlendi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından başlatılan "Sur'da Diriliş' projesi sayesinde çevresi betonarmelerden yeşile dönüştürülen surların ihtişamı ortaya çıkarıldı.

VAHŞİ CİNAYET

İzmir'de annesi Fazile Ç.'yi (43) öldüren Barış Ç.'nin ifadesi şaşırttı. Bornova Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'taki evde meydana gelen olayda, çok sayıda suçtan kaydı olan, uyuşturucu madde kullandığı ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Barış Ç., annesi Fazile Ç.'ye sehpa ile saldırdı. Başına sehpa ile defalarca vurulan Fazile Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı. Barış Ç., olayın ardından bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası Hasan Ç.'nin (45) yanına gidip, annesini öldürdüğünü anlattı.



DAHA ÖNCE DE EVİ YAKMIŞ

Oğlu ile eve dönen Hasan Ç., eşini kanlar içinde görünce polisi aradı. Ekipler hayatını kaybettiği belirlenen Fazile Ç.'nin cansız bedenini, morga kaldırdı. Barış Ç.'nin 6 ay önce de evlerinde yangın çıkardığı için gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı anlaşıldı.



CEPTEN KAPTIRDI

İstanbul Beyoğlu'nda köpeğini gezdiren oryantal Didem Kınalı'nın yanına, 3 genç yaklaştı. Kadının cebindeki 70 bin liralık telefonunu kapıp kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Kınalı, polisin kapısını çaldı. Ekipler, çevrede güvenlik taraması yaptı. Kamera görüntülerinden hırsızları belirleyip kıskıvrak yakaladı.



TEK 'DİLEK'İ YAŞAMAK

Konya'da SMA Tip-1 hastası 7 aylık Dilek Çınar'ın tedavisi için gerekli paranın yüzde 44'ü toplandı. Yurt dışında 52 milyon TL'ye mal olan Zolgensma gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattıklarını belirten baba Ertan Çınar (31), şu ifadeleri kullandı: Yaklaşık 29 milyon TL daha gerekli Evladımızın yaşaması için tüm Türkiye'den destek bekliyoruz.



EN BABA DESTEK

İstanbul'da esnaf lokantası işleten Recep Sert'in 3 çocuğuna metabolik bir hastalık olan "sistinozis" tanısı kondu. Fedakar baba, aynı hastalıkla mücadele eden kızı Sema Nur için de kolları sıvadı. Evladının ameliyatı olabilmesi için 31 kilodan 50 kiloya çıkması gerektiğini belirten baba "Kızım 3 gün yemek yemese 'ben açım' demez. O yüzden yemeklerini bizzat ben veriyorum" dedi.

SÜPER NİNE

Trabzon'da Mübeccel Barutçu'nun (74), kalçasında tümör çıktı. Kısa sürede ameliyatına karar verildi. Ameliyatını beklerken evinde kalp krizi geçiren Barutçu, hastaneye kaldırıldı. Tıkalı olan damarlarına stent takıldı. 6 ay sonra da tümör ameliyatı için ameliyat masasına yattı. Ve hastalığı atlatıp ayağa kalktı.



KÜÇÜK KIZ DEVLET KORUMASINDA

Konya Beyşehir'de Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı. Nişan, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 13 yaşındaki C.S.'yi devlet korumasına aldı.

DERSİMİZ NEZAKET

Okullarda 'görgü kuralları' müfredat kapsamına alındı. 'Adabımuaşeret' isimli seç meli derste 'nezaket' anlatılacağı açıklandı.