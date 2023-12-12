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Ünlü sunucu Ela Rumeysa Cebeci'ye sokak köpekleri hayatının kabusunu yaşattı

Ünlü sunucu Ela Rumeysa Cebeci Bebek’te sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. "Bu bir dert, çözülmelidir" çağrısı yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Aralık 2023 Güncelleme 12 Aralık 2023, 07:00
Ünlü sunucu Ela Rumeysa Cebeci’ye sokak köpekleri hayatının kabusunu yaşattı

Başıboş köpekler, tüm Türkiye'nin en büyük sorunu olarak baş köşeye yerleşti. Sokak köpekleri, bugüne kadar çok sayıda can aldı ve ağır yaralanmalara yol açtı. Onlar arasında ünlü sunucu Ela Rumeysa Cebeci de vardı. Canlı yayında duruma tepki gösteren Cebeci, Bebek'te köpeklerin saldırısına uğradığını anlattı. Şu ifadeleri kullandı:

İSTANBUL'UN ORTASINDA
İnsanlar, "Köpekler kırsalda yaşayanlara saldırıyor" diyorlar. Hayır. İstanbul metropolde çok da turistik olan Bebek'in ortasında beni köpek ısırdı. Bir de şöyle bir argüman var; 'köpeğe bir şey yapmazsan ısırmaz.' Öyle değil ben kulaklığımı takmış yürüyüş yapıyordum. Köpek koşarak geldi ısırdı.

REKORU GÖLDÜ
Artvin'in doğal harikası Borçka ve Şavşat Karagölleri, görenleri büyüledi. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından edinilen bilgilere göre, bir yıl içerisinde Şavşat Karagöl Sahara Milli Parkı'nı 68 bin 342 kişi ziyaret etti. Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı ise 517 bin kişi gezdi. Yetkililer "Bu rakamlar bizim için rekor. Bölgeye her geçen gün ilgi artıyor" dedi.

CEPHANE PATLADI
Bölücü örgüt PKK'ya 2014'te katılan terörist Zeynep Sevim, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 2017'de Gara'da, 2019'da Avaşin'de güvenlik güçlerine karşı yapılan eylemlerde, örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından takibe alındı. Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında düzenlenen operasyonla ortadan kaldırıldı. Terörist Sevim'in kardeşi Fatma Sevim de 2012'de Ovacık'ta etkisiz hale getirilmişti.



KU'SUR'SUZ!
Diyarbakır Sur'da bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 8 bin yıllık ve 5,5 kilometre uzunluğundaki tarihi surların çevresi gecekondulardan temizlendi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından başlatılan "Sur'da Diriliş' projesi sayesinde çevresi betonarmelerden yeşile dönüştürülen surların ihtişamı ortaya çıkarıldı.

VAHŞİ CİNAYET
İzmir'de annesi Fazile Ç.'yi (43) öldüren Barış Ç.'nin ifadesi şaşırttı. Bornova Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'taki evde meydana gelen olayda, çok sayıda suçtan kaydı olan, uyuşturucu madde kullandığı ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Barış Ç., annesi Fazile Ç.'ye sehpa ile saldırdı. Başına sehpa ile defalarca vurulan Fazile Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı. Barış Ç., olayın ardından bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası Hasan Ç.'nin (45) yanına gidip, annesini öldürdüğünü anlattı.

DAHA ÖNCE DE EVİ YAKMIŞ
Oğlu ile eve dönen Hasan Ç., eşini kanlar içinde görünce polisi aradı. Ekipler hayatını kaybettiği belirlenen Fazile Ç.'nin cansız bedenini, morga kaldırdı. Barış Ç.'nin 6 ay önce de evlerinde yangın çıkardığı için gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı anlaşıldı.

CEPTEN KAPTIRDI
İstanbul Beyoğlu'nda köpeğini gezdiren oryantal Didem Kınalı'nın yanına, 3 genç yaklaştı. Kadının cebindeki 70 bin liralık telefonunu kapıp kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Kınalı, polisin kapısını çaldı. Ekipler, çevrede güvenlik taraması yaptı. Kamera görüntülerinden hırsızları belirleyip kıskıvrak yakaladı.

TEK 'DİLEK'İ YAŞAMAK
Konya'da SMA Tip-1 hastası 7 aylık Dilek Çınar'ın tedavisi için gerekli paranın yüzde 44'ü toplandı. Yurt dışında 52 milyon TL'ye mal olan Zolgensma gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattıklarını belirten baba Ertan Çınar (31), şu ifadeleri kullandı: Yaklaşık 29 milyon TL daha gerekli Evladımızın yaşaması için tüm Türkiye'den destek bekliyoruz.

EN BABA DESTEK
İstanbul'da esnaf lokantası işleten Recep Sert'in 3 çocuğuna metabolik bir hastalık olan "sistinozis" tanısı kondu. Fedakar baba, aynı hastalıkla mücadele eden kızı Sema Nur için de kolları sıvadı. Evladının ameliyatı olabilmesi için 31 kilodan 50 kiloya çıkması gerektiğini belirten baba "Kızım 3 gün yemek yemese 'ben açım' demez. O yüzden yemeklerini bizzat ben veriyorum" dedi.

SÜPER NİNE
Trabzon'da Mübeccel Barutçu'nun (74), kalçasında tümör çıktı. Kısa sürede ameliyatına karar verildi. Ameliyatını beklerken evinde kalp krizi geçiren Barutçu, hastaneye kaldırıldı. Tıkalı olan damarlarına stent takıldı. 6 ay sonra da tümör ameliyatı için ameliyat masasına yattı. Ve hastalığı atlatıp ayağa kalktı.

KÜÇÜK KIZ DEVLET KORUMASINDA
Konya Beyşehir'de Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı. Nişan, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 13 yaşındaki C.S.'yi devlet korumasına aldı.

DERSİMİZ NEZAKET
Okullarda 'görgü kuralları' müfredat kapsamına alındı. 'Adabımuaşeret' isimli seç meli derste 'nezaket' anlatılacağı açıklandı.

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