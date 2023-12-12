Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu trafikte darp edilmişti | Soruşturma tamamlandı: İşte saldırganlar hakkında istenen ceza

İLK TEKME VE YUMRUĞU OKTAY DERELİOĞLU ATIYOR Oktay Derelioğlu , aracından inerek Nurettin K.'ye ilk tekme ve yumruğu atan taraf oluyor. Sıkıştığı için ileri aldığı aracından inen Zekai K. de olaya dahil oluyor. Oktay Derelioğlu'nun eşi Başak Derelioğlu da araçtan inerek kardeşlere saldırıyor.

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI Olay sonrası Oktay Derelioğlu ile Başak Derelioğlu hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı. Aynı suçtan adliyeye sevk edilen Zekai K. ve Nurettin K. ise tutuklandı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede Oktay Derelioğlu'nun doktor raporuna da yer verildi. Rapora göre Oktay Derelioğlu'nun etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralandığı ve saptanan kemik kırığının hayati fonksiyonlarına etkisinin orta iki derece olduğu belirtildi.

Şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları anlatıldı.