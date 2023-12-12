Okul müdüründen yasak aşk skandalı! Savunması pes artık dedirtti: İhtiyaçlarım olamaz mı?





İKİ AYRI HAPİS CEZASI

Boşanma davası açan N.Ö., çocuklarına hakaret ve tehditte bulunduğu, uzaklaştırma kararını ihlal gibi gerekçelerle de S.Ö. hakkında şikayetçi oldu. Şikayetler arasında, N.Ö. adına kayıtlı 07 EUP 08 plakalı otomobili S.Ö.'nün iade etmediği ve kayıp olduğu gerekçesiyle çalıntı ihbarı da yer aldı. S.Ö.'nün, konuya ilişkin polis merkezinde 'Arabanın yedek anahtarı eşimdeydi, arabayı o çaldı' diye ifade verdiği ortaya çıktı. Otomobilin aranması sırasında mobese kameralarında S.Ö.'nün araç içindeki görüntülerine ulaşıldı. Mahkeme, bu olayla ilgili hükmün geri bırakılması kararı ile 10 ay hapis cezası verdi. Ayrıca bu süreçte eşinin aldırdığı uzaklaştırma kararını ihlalden 3 gün hapis cezası da uygulandı.





KINAMA CEZASI VERİLDİ

Korkuteli'de görev yaptığı ilkokulda öğrenci velisiyle ilişki yaşadığı iddialarına ilişkin de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce açılan soruşturmada, S.Ö. hakkında kınama ve yer değiştirme cezası verildi. Tayin döneminde girdiği sınavı kazanıp, Aksu ilçesi Koca Belen İlkokulu'na müdür olan S.Ö. hakkında, bazı öğretmenler ve boşanma davası devam eden eşi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.





SEVGİLİSİNİ 'EŞİ' DİYE TANITMIŞ

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okulda düzenlenen kutlama programında S.Ö.'nün hem okul bahçesinde hem de öğretmenler odasında, Korkuteli'de ilişki yaşadığı belirtilen öğrenci velisi H.T. ile yan yana fotoğrafları, okulun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Paylaşımlar üzerine okuldaki bir öğretmen ve eşi ile S.Ö.'nün boşanma davası devam eden eşi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. Şikayetlerde, S.Ö.'nün sevgilisi H.T'nin de iki çocuğuyla Aksu'ya taşındığı, çocukların aynı okula kayıt yaptırıldığı, H.T.'nin öğretmenler odasına kadar müdür S.Ö. ile girebildiği, S.Ö.'nün başkasıyla evli olmasına rağmen sevgilisini eşi olarak tanıttığı gibi ifadeler yer aldı. Öğretmen eşi de fotoğrafları, devam eden boşanma davası dosyasına sundu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN