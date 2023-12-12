Okul müdüründen yasak aşk skandalı! Savunması pes artık dedirtti: İhtiyaçlarım olamaz mı?

Antalya'da 2016 yılında Aksu ilçesi Pınarlı Cumhuriyet Ortaokulu'nda müdür olan, aynı okuldaki bir kadın öğretmenle ilişki yaşadığı iddialarıyla açılan soruşturma neticesinde görevinden alınarak, başka bir okula öğretmen olarak gönderilen S.Ö., Korkuteli'de bir öğrencinin velisiyle aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Korkuteli ilçesi Yaşar Sadi Tekin İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası S.Ö. hakkında sınıfındaki öğrencisinin velisi H.T. ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine aynı okulda öğretmen olan eşi N.Ö. ve diğer öğrenci velileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.
UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLDİ
Şikayet üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce S.Ö. hakkında soruşturma açılırken, eşi N.Ö. 'zina' suçlamasıyla boşanma davası açtı. Aile mahkemesine açılan boşanma davası sürerken, S.Ö.'nün aynı okuldaki öğretmen eşini diğer öğretmenlerin yanında 'Sana göstereceğim' gibi sözlerle tehdit ettiği gerekçesiyle de savcılığa şikayette bulunuldu. Bu kapsamda savcılıkça verilen uzaklaştırma kararı sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce S.Ö.'nün görev yeri değiştirilerek, aynı ilçedeki İmecik İlkokulu'na gönderildi.
VELİ TOPLANTISINDA GÜNDEME GELMİŞ
İddialar ile ilgili bir öğrenci velisi, "Bu şahıs, şu anda velilerden biriyle aşk yaşıyor. İşin saklanır, gizlenir yeri kalmadı. Bu adam evli ve 2 çocuğu var. Velilere bu iş yansıyınca, önceki gün okulda öğretmenler ile sınıf velileri olarak toplantı yaptık. S.Ö. kendisini savunmak için yaptığı konuşmada, 'İhtiyaçlarım olamaz mı?' gibi konuşmalar yaptı. Geçen yıl kasım ayından beri, bu öğrenci velisi derslerde, sınıfta duruyor. Çocukların anlattığına göre, derslere giriyor ve masanın üzerine oturuyormuş" dedi.