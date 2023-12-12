Küçücük dükkanda üretmeye başladılar! Şimdi yılda 15 milyon TL kazanıyorlar!

Kardeşlerin ürettiği kaliteli bıttım sabun u, kilosu 480 ile 500 lira arasında satışa sunuluyor. İlhan kardeşler, müşterilerin istekleri doğrultusunda kokulu ve renkli sabunlar da üretiyorlar. Bu özel sabunlar, geleneksel yöntemlerle modern tekniklerin birleşimiyle hazırlanıyor.

Bıttım Sabununun Faydaları: Doğal Güzellik ve Sağlık

Bıttım sabunu, menengiç ağacından elde edilen yabani fıstık ile üretilen, doğal ve faydalı bir sabun türüdür. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu sabun, cilt sağlığından saç bakımına kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. İşte bıttım sabununun bilinen faydaları: