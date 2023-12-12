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Küçücük dükkanda üretmeye başladılar! Şimdi yılda 15 milyon TL kazanıyorlar!

Barış Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Emin İlhan (40) ve kardeşi Hasan İlhan (28), babalarından öğrendikleri yöntemlerle sabun üretimine karar verdiler. Evlerine yakın bir yerde 20 metrekarelik bir dükkanı üretim alanına çeviren kardeşler, bölgedeki menengiç ağaçlarından topladıkları bir çeşit yabani fıstık olan bıttımı kullanarak 7 yıl önce sabun yapmaya başladılar. Bıttım, genellikle değirmende öğütülerek kullanılırken, İlhan kardeşler bu ürünü soğuk pres makinesiyle işliyorlar.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 16:23 Güncelleme 12 Aralık 2023, 16:55
Küçücük dükkanda üretmeye başladılar! Şimdi yılda 15 milyon TL kazanıyorlar!

Bu sabunu uzun ve zahmetli bir süreçle hazırlayan kardeşlere, zaman zaman aile fertleri de destek oluyor. Yılda yaklaşık 30 ton sabun üreten kardeşler, bu işin zor ve meşakkatli bir süreç olduğunu belirtiyor. Emin İlhan, sabun üretiminin dedesinden babasına, babasından da kendilerine geçen bir gelenek olduğunu ifade ediyor. Dedeleri köyde bu ürünü değirmende öğütüp sabun yaparken, kendileri şimdi soğuk pres makinesi kullanıyorlar.

Kaliteli Sabunun Fiyatlandırması

Kardeşlerin ürettiği kaliteli bıttım sabunu, kilosu 480 ile 500 lira arasında satışa sunuluyor. İlhan kardeşler, müşterilerin istekleri doğrultusunda kokulu ve renkli sabunlar da üretiyorlar. Bu özel sabunlar, geleneksel yöntemlerle modern tekniklerin birleşimiyle hazırlanıyor.

Bıttım Sabununun Faydaları: Doğal Güzellik ve Sağlık

Bıttım sabunu, menengiç ağacından elde edilen yabani fıstık ile üretilen, doğal ve faydalı bir sabun türüdür. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu sabun, cilt sağlığından saç bakımına kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. İşte bıttım sabununun bilinen faydaları:

Cilt Sağlığına Katkıları

  • Cilt Problemlerine Karşı Etkili: Bıttım sabunu, egzama, sedef ve akne gibi cilt problemlerine karşı etkili bir çözüm sunuyor. Doğal içeriği sayesinde cildi rahatlatıyor ve cilt problemlerinin iyileşmesine yardımcı oluyor.
  • Nemlendirici Özelliği: Doğal yağlar içeren bıttım sabunu, cildi nemlendirerek kuruluğu önler. Cildi yumuşatıcı etkisi, özellikle kuru cilt tipleri için idealdir.

Saç Sağlığına Etkileri

  • Kepek ve Saç Dökülmesine Karşı: Bıttım sabunu, saç derisini temizleyerek kepek oluşumunu azaltır. Aynı zamanda saç dökülmesine karşı da etkilidir, saç köklerini güçlendirir.
  • Saçların Doğal Yapısını Korur: Kimyasal içermeyen yapısıyla saçların doğal dengesini bozmaz ve saçları yıpratmaz.

Antiseptik Özellikler

  • Doğal Antiseptik: Bıttım sabunu, antiseptik özellikleri sayesinde cilt yaralarının iyileşmesine yardımcı olur ve enfeksiyon riskini azaltır.

Diğer Faydaları

  • Doğal ve Kimyasalsız: Bıttım sabunu, yapay renklendirici ve kimyasal içermeyen, tamamen doğal bir üründür. Bu özelliğiyle her cilt tipi için uygundur.
  • Çevre Dostu: Kimyasal içermediği için çevreye zarar vermez. Doğada kolaylıkla çözünebilen bir yapıya sahiptir.
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