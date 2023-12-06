Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu ölümle burun buruna geldi! Öldüresiye darp edildiler





Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.



ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

İsimlerinin Zekai K., ve Nurettin K., olduğu belirlenen magandalar ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Oktay ve Başak Derelioğlu çifti saldırganları yatıştırmaya çalışsa da magandalar çifti darp etmeye devam etti.