Bunu sardığınız anda ne ağrı ne sızı kalıyor: Diz ağrısına İbni Sina’nın tarifi!

Tıp tarihinde önemli bir yere sahip olan İbni Sina'nın yazdığı kitaplarda, diz ağrılarıyla mücadelede kullanılan etkili bir çözüm ortaya çıktı. İbni Sina'nın dayanılmaz diz ağrılarını geçirmek için mutlaka kullanılmasını tavsiye ettiği bu özel yağ, yüzyıllardır büyük ilgi görmeye devam ediyor. İşte diz ağrısına iyi gelen mucizevi yağ...
Kuyruk yağı, halk arasında "don yağı" veya "içça" olarak bilinir ve etli yemeklerin vazgeçilmezi olmasının yanı sıra sağlık açısından birçok fayda sunar. İçerisinde bulunan Omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir gibi besinlerle vücudun daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. İbni Sina'nın kitaplarında önerdiği gibi, kuyruk yağı özellikle diz ağrılarına karşı etkili bir çözüm olabilir.
Kuyruk yağının faydaları arasında, vücut fonksiyonlarını düzenlemede önemli bir rol oynayan sağlıklı yağlar bulunmaktadır. Ayrıca içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını destekler ve ağrı kesici özelliklere sahiptir.