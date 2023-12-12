Bunu sardığınız anda ne ağrı ne sızı kalıyor: Diz ağrısına İbni Sina’nın tarifi!

İbni Sina'nın önerisi üzerine, kuyruk yağı romatizma ve eklem ağrılarına karşı etkili bir çözüm olabilir. Geleneksel olarak, insanlar diz ağrılarına karşı kuyruk yağını kullanarak rahatlama sağlamışlardır. Kuyruk yağı, ağrılı bölgelere sürülerek kullanılabilir veya yemeklerde lezzet verici bir malzeme olarak tercih edilebilir.

Kuyruk yağının kalp ve damar sağlığını koruduğu, sinir hücrelerini güçlendirdiği ve ciltteki serbest radikallerin miktarını azaltarak genç ve sağlıklı bir görünüm sağladığı bilinmektedir. Ayrıca, kas ve kemik gelişimine katkı sağlayarak sporcular için de ideal bir destek olabilir.

Kuyruk yağını eritmek için, kuşbaşı doğranmış yağı tencerede karıştırarak ısıtmanız yeterlidir. Eritildikten sonra, beyaz parçaların ayrılması için bir kevgir kullanabilir ve elde ettiğiniz yağı ağrılı bölgelere veya yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

Son olarak, kuyruk yağını uzun süre muhafaza etmek için buzdolabında saklayabilirsiniz. Eğer derin dondurucuda saklamak istiyorsanız, soğuyan yağı saklama kabına alıp bekletmeniz ve ardından buzdolabına yerleştirmeniz önerilir.