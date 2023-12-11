Ankara’da koca dehşeti! Takside eski eşinin boğazını keserek öldürmüştü | Cani koca hakkında yeni gelişme





BUGÜN İŞE BAŞLAYACAKTI

Öte yandan Mine Nur Ala'nın bugün Ankara'da özel bir hastanede işe başlamayı planladığı, 5 Şubat'ta boşanma davasının olduğu belirtildi. Mine Nur Ala'nın 1'i otizimli 2 çocuğu olduğu da öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN