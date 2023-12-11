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Ankara'da koca dehşeti! Takside eski eşinin boğazını keserek öldürmüştü | Cani koca hakkında yeni gelişme

Ankara'da, dün boşanma aşamasındaki eşi Mine Nur Ala'yı (25) taksinin içinde boğazını keserek öldüren Emrah Ala (37), 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 20:12 Güncelleme 11 Aralık 2023, 20:16
Ankara’da koca dehşeti! Takside eski eşinin boğazını keserek öldürmüştü | Cani koca hakkında yeni gelişme

Olay, dün Çankaya ilçesine bağlı İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Emrah Ala ile boşanma aşamasındaki eşi Mine Nur Ala, 06 T 1111 plakalı taksi ile seyir halindeyken tartışmaya başladı.





Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Emrah Ala, yanında bulunan bıçakla eşi Mine Nur Ala'yı boğazını keserek, öldürdü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli Emrah Ala, suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Emrah Ala, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Mine Nur Ala'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenazeye, Ala'nın ailesi ve yakınları katıldı. Mine Nur Ala'nın tabutunun üzerine kırmızı eşarp örtüldü. Ala'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



BUGÜN İŞE BAŞLAYACAKTI
Öte yandan Mine Nur Ala'nın bugün Ankara'da özel bir hastanede işe başlamayı planladığı, 5 Şubat'ta boşanma davasının olduğu belirtildi. Mine Nur Ala'nın 1'i otizimli 2 çocuğu olduğu da öğrenildi.

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