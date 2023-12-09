Hayat duracak! Telefon, tablet, bilgisayar ne varsa şarj edin... Dünyada 100 yılda bir olan elektrik kesintisi 2024 yılını vuracak!

2021 yılında Kaliforniya Üniversitesi ve MWare tarafından yapılan bir araştırma, güneş fırtınalarının yol açabileceği 'internet kıyameti' senaryolarına ışık tuttu. Araştırma, güneş fırtınalarının geniş çaplı manyetik dalgalanmalara ve elektronik cihazlarda ciddi bozulmalara neden olabileceğini belirtti. Bu durum, modern dünyanın iletişim ve bilgi altyapısını tehdit edebilir.

Düzenleneen araştırmaya göre, Güneş'te yaşanacak süpersonik patlamaların Dünya üzerinde geniş bir manyetik dalga oluşturabileceği ve birçok elektronik bozulma ile birlikte bir 'internet kıyameti' yaşatabileceği belirtiliyordu. Uzmanların belirttiğine göre bu yaşanacak Güneş Fırtınası 'nın 2025 yılında olması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz ay içerisinde meydana gelen Auroralar ve izlenen Güneş aktiviteleri bu gelişmenin beklenenden önce, yani 2024 yılı başlarında olabileceği şeklinde vurgulandı.

Güneş Fırtınaları ve Teknolojik Altyapımız

Modern dünyada teknolojik altyapıya olan bağımlılığımız artarken, bu durum bizi güneş fırtınalarının etkilerine karşı daha savunmasız hale getiriyor. Özellikle elektrik şebekeleri, iletişim sistemleri ve uydular, bu tür doğa olaylarından ciddi şekilde etkilenebilir. Güneş fırtınaları, altyapımızı felç edebilecek kadar güçlü etkilere sahip olabilir.

Kalp Pilleri ve Diğer Elektronik Cihazlar Üzerindeki Etkisi

Beklenen güneş fırtınasının etkileri, kalp pilleri gibi hayati önem taşıyan cihazlardan, uçaklara kadar geniş bir yelpazede hissedilebilir. Manyetik dalgaların etkisiyle bu cihazlar zarar görebilir, hatta durabilir. Ayrıca, bu durum siber saldırılara karşı da ciddi zafiyetler yaratabilir.