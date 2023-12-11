Romanya’da doktorlar ’yaşamaz’ denen Mateo Ciocoiu şifayı Türkiye’de buldu

Romanya 'da yaşayan 9 yaşındaki Mateo Ciocoiu, 2020 yılında çocukluk çağı tümör üne yakalandı. Ülkesindeki doktorların 'Burada yapabileceğimiz bir şey yok, ameliyat çok riskli' demesi üzerine 2021'de Türkiye 'de ilk ameliyatını olan Mateo'nun beynindeki tümörün riskli bölgelerine müdahale edilemedi.

Araştırmalarını sürdüren anne Doina Ciocoiu, Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. M.R.Ö. ve Op. Dr. E.Y. ile iletişime geçti. Büyüme riski gösteren ve beynin tehlikeli bir bölgesinde bulunan tümör için ikinci kez ameliyat masasına yatan minik Mateo, Türk hekimlerin doğru ve zamanında müdahalesiyle kendine geldi.

Anne Doina Ciocoiu, "Önce bir kriz anı yaşadık. Türkiye ile iletişime geçtiğimizde süreç çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Türkiye'deki sağlık hizmetinden çok memnun kaldık. Çocuğumu bana güven veren Türk doktorlarına teslim ettim. Şu anda çok mutluyum çünkü Mateo sağlığına kavuştu. Yaşadığımız sıkıntılar geride kaldı" diyerek sevincini dile getirdi.



GÖRME KAYBINA DİKKAT

Uzmanı, çocukluk çağı tümörlerine karşı aileleri temkinli olmaları konusunda uyardı. "Çocuklarda ani gelişen görme bozukluğu, nöbet tarzı şuur bozukluklarında mutlaka doktora müracaat etmelerinde fayda var" diye konuştu.



RİSKLİ BÖLGEDEKİ TÜMÖR ALINDI

Uzmanı, "Ameliyatta hayati risk yaşanmasın diye beyin tümörünün riskli bölgeleri bırakılmıştı. İlk ameliyat sonrası bırakılan tümör kısmında büyüme saptadık. İleri teknoloji kullanarak ve cerrahi tecrübemizle riskli bölgedeki tümör dokusunu çıkarmayı başardık" dedi.