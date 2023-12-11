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Faruk Koca, partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildi! Yarın MKYK’da görüşülecek

Son dakika haberi! Süper Lig'in Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atıldı. Meler'e yumruk atan kişinin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca olduğu ortaya çıktı. Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı. Yaşanan saldırının ardından hakemlerin önümüzdeki hafta maçlara çıkmayacağı iddia edildi. Öte yandan Faruk Koca, partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Yarın MKYK’da görüşülecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 23:55 Güncelleme 12 Aralık 2023, 00:54
Faruk Koca, partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildi! Yarın MKYK’da görüşülecek

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor bitiş düdüğünün ardından saha karıştı.

⚽️ Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı anı 👊


ANKARAGÜCÜ BAŞKANI KOCA'DAN YUMRUKLU SALDIRI

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı.

TEKME DE ATTILAR

Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı.

Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saha içinde saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürüldü. Meler'in tedavisi hastanede devam ediyor.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

MELER'İN SON HALİ

Yumruk darbesinin ardından Meler'in yüzünün şiştiği görüldü.

KOCA, PARTİDEN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Faruk Koca, partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Yarın MKYK'da görüşülecek.

KOCA GÖZALTINA ALINACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın gözaltına alınacağını bildirdi. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir.

Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır.

⚽️ Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı anı 👊

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç'tan Halil Umut Meler açıklaması!

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." bilgisini verdi.

HAKEMLER MAÇA ÇIKMAYACAK

Yaşanan saldırının ardından hakemlerin önümüzdeki hafta maçlara çıkmayacağı iddia edildi.

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SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınadı.

Bakan Bak, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Kocadan Halil Umut Melere yumruk!

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