Halil Umut Meler’e saldıran Faruk Koca ne kadar ceza alacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.

Devam eden soruşturmada Koca dahil 3 kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nca "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından" Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklanmıştır.

Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.

KOCA NE KADAR CEZA ALACAK?

2011 yılında çıkan kanun gereği spor müsabakalarında görev yapan hakemler, gözlemciler, saha komiseri ve temsilciler bu gibi görevleri ile bağlantılı olarak kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılıyor. TCK'nın 86. maddesinde kasten yaralama suçu içeren 3. fıkrada yer alan 'c' bendinde kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenen suç olarak adlandırılacak ve ceza yarı oranında artırılacak.

Basit haliyle 3 yıla kadar cezalandırma verilmesi durumunda yarı yarıya artırılması halinde ceza 4,5 yıla kadar yükselecek.