Halil Umut Meler’e saldıran Faruk Koca ne kadar ceza alacak?

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Hakem Halil Umut Meler'e saldırı soruşturmasında, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.
Devam eden soruşturmada Koca dahil 3 kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nca "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından" Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklanmıştır.
Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.
KOCA NE KADAR CEZA ALACAK?
2011 yılında çıkan kanun gereği spor müsabakalarında görev yapan hakemler, gözlemciler, saha komiseri ve temsilciler bu gibi görevleri ile bağlantılı olarak kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılıyor. TCK'nın 86. maddesinde kasten yaralama suçu içeren 3. fıkrada yer alan 'c' bendinde kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenen suç olarak adlandırılacak ve ceza yarı oranında artırılacak.
Basit haliyle 3 yıla kadar cezalandırma verilmesi durumunda yarı yarıya artırılması halinde ceza 4,5 yıla kadar yükselecek.
6,5 YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLECEK
Sporda şiddetin önlenmesi hakkındaki kanuna göre spor müsabakalarında kasten yaralama suçunda veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre de verilecek ceza yarı oranında artırılır maddesi yer alıyor.
İki kez yarı oranında artırılacak bir cezanın uygulanması durumunda Türk Ceza Kanunu'nun 87. maddesi uyarınca Koca, 6,5 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.
BİR DAHA YÖNETİCİLİK YAPAMAYACAK
Yaptığı eylemin karşılığı 3 yıllık hak mahrumiyeti cezası olan Faruk Koca, statü gereği 2 yılı aşan cezalar ömür boyu cezaya döndüğü için bir daha kulüp yöneticiliği yapamayacak.
ANKARA EKİBİNE DE AĞIR CEZALARLA KARŞI KARŞIYA KALACAK
Başkan Faruk Koca'ya verilecek cezaların yanı sıra, Ankaragücü, para cezasının yanı sıra saha kapatma ve seyircisiz mücadele cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Ankaragücü 2 milyon TL para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği gibi 5 maç saha kapatma ile 5 maç seyircisiz oynama durumuyla da yüzleşecek.