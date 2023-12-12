Son dakika: AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. TOPLANTI 1 SAAT 30 DAKİKA SÜRDÜ



AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar! Çelik'in açıklamalarından satır başları: Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda sunumlarda 2024 bütçemiz sunuldu ve kabul edildi. Gazze'deki hadiselerin aktarıldığı bir sunum da oldu. Cumhurbaşkanımız toplantı başında iç ve dış siyaseti değerlendirdi. Gerekli talimatları verdi. AK Parti her zamanki gibi seçimlere hazırlıklı bir partidir. Sitemlerimiz son derece yetkindir. Dün üzücü bir olay oldu, futbolda şiddet hadisesi. Sayın cumhurbaşkanımız şiddete karşı olduğumuzu vurguladı. Bu fiili saldırı ile ilgili bir disiplin suçu oluştuğu belirlendi. Bu çerçevede tüzüğün 119. Maddesi uyarıca disipline sevki karar verildi. Hayatın her alanında şiddeti kabul edemeyeceğimiz gibi, sporda da maruz göremeyeceğimizi ifade ediyoruz. MKYK'da Faruk Koca'nın disipline sevki karar verildi. Disiplin suçu oluştu, tüzüğe göre ihracı istendi.

SİYONİZM KARŞITLIĞI ANTİSEMİTİZM DEĞİLDİR



BM şartı uyarıca Guterres kalıcı ateşkesin sağlanması için mektup yolladı. Cumhurbaşkanı dünya 5'te büyüktür derken bunu kastediyordu. Bu resim İsrail'in masum sivilleri ve çocukları öldürmesine izin veriyor. Çıktı ABD'de karar tasarısı kabul edildi. Siz siyonizme karşıtlık gösterirseniz Yahudi düşmanı oluyorsunuz. Pek çok Yahudi dünyada İsrail'in eylemlerine karşı çıkıyor. Antisiyonizm eşittir anisemitizm diyen bir zihniyet. Bunun kadar akıldan yoksun karar olamaz. İsrail'in katliamı "savunma hakkı" kılıfı ile örtülüyor. Direnme hakkınızı suç kabul ediyorlar, böyle bir şey olabilir mi? Tekrar bir engizisyon çağı. Öylesine baskı ki herkes susuyor. Akıl, bilim tehdit altında. Avrupa büyük bir savrulma içinde. Alman hükümeti kadınların gelişimi için bir vakfa yardımını kesmiş. Nedeni Gazze'ye yönelik destek mesajı. En temel değerlerin ilkel pazarlığa dönüştüğü bir dönem. Kuşkusuz İspanya ve Belçika daha sağ duyulu yaklaşıyor ancak Avrupa'nın genelinde hakim değil. Asil insanlar sokaklara döküldü ve bu görüntüleri kınıyor. ABD'den gelen açıklama nedir biliyor musunuz? Bunu yaptınız, bunu yayınlamasaydınız. Bütün dünya biliyor bunlar sivil insanlar. Kuşkusuz günü gelir bunlar yargılanır. Bu katliamları yapanlar kendilerine destek verenlerin arkalarında olmayacağını görecekler.