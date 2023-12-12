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Son dakika: AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, MKYK kararıyla AK Parti'den kesin ihraç edilmesi istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin süreç başlatıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. Batı'nın çifte standardına dikkat çeken Çelik, "Aynı başsavcılık Ukrayna davasında bir yıl gibi kısa bir sürede devlet başkanı statüsünde yakalama kararı talep etmişti. Filistin meselesinde ise 2014'ten bu yana 8 yıl olmuş herhangi bir somut talepte bulunmamış." dedi. Muhalefetteki ittifak kavgasına da değinen Çelik, "Bu modelle Türkiye yönetilemez. 6-7 kişi bir araya gelseler çay bile demleyemezler." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 10:24 Güncelleme 12 Aralık 2023, 17:44
Son dakika: AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

TOPLANTI 1 SAAT 30 DAKİKA SÜRDÜ

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar!

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda sunumlarda 2024 bütçemiz sunuldu ve kabul edildi. Gazze'deki hadiselerin aktarıldığı bir sunum da oldu. Cumhurbaşkanımız toplantı başında iç ve dış siyaseti değerlendirdi. Gerekli talimatları verdi. AK Parti her zamanki gibi seçimlere hazırlıklı bir partidir. Sitemlerimiz son derece yetkindir.

Dün üzücü bir olay oldu, futbolda şiddet hadisesi. Sayın cumhurbaşkanımız şiddete karşı olduğumuzu vurguladı. Bu fiili saldırı ile ilgili bir disiplin suçu oluştuğu belirlendi. Bu çerçevede tüzüğün 119. Maddesi uyarıca disipline sevki karar verildi. Hayatın her alanında şiddeti kabul edemeyeceğimiz gibi, sporda da maruz göremeyeceğimizi ifade ediyoruz. MKYK'da Faruk Koca'nın disipline sevki karar verildi. Disiplin suçu oluştu, tüzüğe göre ihracı istendi.

SİYONİZM KARŞITLIĞI ANTİSEMİTİZM DEĞİLDİR

BM şartı uyarıca Guterres kalıcı ateşkesin sağlanması için mektup yolladı. Cumhurbaşkanı dünya 5'te büyüktür derken bunu kastediyordu. Bu resim İsrail'in masum sivilleri ve çocukları öldürmesine izin veriyor. Çıktı ABD'de karar tasarısı kabul edildi. Siz siyonizme karşıtlık gösterirseniz Yahudi düşmanı oluyorsunuz. Pek çok Yahudi dünyada İsrail'in eylemlerine karşı çıkıyor. Antisiyonizm eşittir anisemitizm diyen bir zihniyet. Bunun kadar akıldan yoksun karar olamaz. İsrail'in katliamı "savunma hakkı" kılıfı ile örtülüyor.

Direnme hakkınızı suç kabul ediyorlar, böyle bir şey olabilir mi? Tekrar bir engizisyon çağı. Öylesine baskı ki herkes susuyor. Akıl, bilim tehdit altında.

Avrupa büyük bir savrulma içinde. Alman hükümeti kadınların gelişimi için bir vakfa yardımını kesmiş. Nedeni Gazze'ye yönelik destek mesajı. En temel değerlerin ilkel pazarlığa dönüştüğü bir dönem.

Kuşkusuz İspanya ve Belçika daha sağ duyulu yaklaşıyor ancak Avrupa'nın genelinde hakim değil. Asil insanlar sokaklara döküldü ve bu görüntüleri kınıyor.

ABD'den gelen açıklama nedir biliyor musunuz? Bunu yaptınız, bunu yayınlamasaydınız. Bütün dünya biliyor bunlar sivil insanlar. Kuşkusuz günü gelir bunlar yargılanır. Bu katliamları yapanlar kendilerine destek verenlerin arkalarında olmayacağını görecekler.

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Gazze'ye gidecek yardımların engellenmesi bile savaş suçu. İsrail taraf değil diye soruşturmadan kaçması mümkün değil.

BATI'NIN ÇİFTE STANDARDINA TEPKİ

Aynı başsavcılık Ukrayna davasında bir yıl gibi kısa bir sürede devlet başkanı statüsünde yakalama kararı talep etmişti. Filistin meselesinde ise 2014'ten bu yana 8 yıl olmuş herhangi bir somut talepte bulunmamış. Ukrayna savaşı başladıktan 50 gün sonra Kiev'e giden başsavcı hala Gazze'ye gitmiş değil.

MUHALEFETİN İTTİFAK KAVGASI

Bu modelle Türkiye yönetilemez. 6-7 kişi bir araya gelseler çay bile demleyemezler.

YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI

Cumhur İttifakı'nda sorun söz konusu değil. Heyetler, komisyonlar arası görüşmeler devam ediyor. Herhangi problem yok. Son noktanın koyulacağı aşamaya geldik.

SOKAK HAYVANLARI SORUNU

Göz yumulması söz konusu değil. Gerekli tedbirler alınacak. Hayvanların güvenliğini sağlayacak, onların da korunduğu stratejiler üretilecek.

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MKYK'DA MASADA HANGİ KONULAR VARDI?

MKYK toplantısının öncelikli gündem başlığı, 31 Mart 2024'te düzenlenecek mahalli idareler seçimleriyle ilgili hazırlıklar oldu. Belediye başkan adaylarını belirlemek için dün ilk toplantısını gerçekleştiren Aday Tespit Komisyonu'nun çalışmaları konuşuldu.

AK Parti ve MHP heyetlerinin yerel seçimlerde iş birliğine ilişkin görüşmelerdeki son durum ele alındı.

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Toplantıda görüşülen bir diğer konu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oldu. Bölgedeki insani durum ve Türkiye'nin Filistin diplomasisiyle ilgili değerlendirme yapıldı.

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KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Toplantıda, Süper Lig'de dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, MKYK kararıyla AK Parti'den kesin ihraç edilmesi istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin süreç başlatıldı.

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