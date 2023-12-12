SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: MSB'den Kandil'e hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Kandil bölgesinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB açıklamasında "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 10:37 Güncelleme 12 Aralık 2023, 11:17
Son dakika: MSB’den Kandil’e hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadeleri kullanıldı.

PKK'NIN CEPHANE SORUMLUSU DA HAVAYA UÇURULDU
Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), etkisiz hale getirdiği "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'in, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından olduğu açıklandı.

MİT'ten nokta operasyon!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Duhok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı öğrenildi.

PKK/KCK kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 2017'de Gara'da, 2019'da Avaşin'de güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı, Pençe-Kilit harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemlerin sözde cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Terörist Sevim'in kardeşi "Zilan Ruken" kod adlı Fatma Sevim de 2012'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

Terörist Zeynep Sevim'in 10 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği Irak'ın kuzeyindeki Gara Dağında uzun yıllar terörist eylemlerde bulunduğu öğrenildi.

İHA'CISI DA HAVAYA UÇURULMUŞTU!
MİT, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de etkisiz hale getirmişti.

Bager Öndeş, üniversitede matematik eğitimi alması sebebiyle teknik konularda uzmandı. Öndeş, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'nin teknik cihaz ve drone sorumlusu olarak faaliyet yürütmekteydi. Örgütün özellikle Batılı ülkelerden temin ettiği droneları geliştiriyordu. Geliştirdiği bu araçlarla güvenlik güçlerimize ve ÖSO/SMO'ya karşı eylemler düzenlediği için MİT'in hedef listesindeydi.

KRİTİK OPERASYON
Tel Rıfat alanındaki örgüt sorumluları arasında yer alan Bager Öndeş, MİT'in yürüttüğü hassas çalışma neticesinde tespit edilerek adım adım takip edildi. Sahadan alınan anlık istihbaratla operasyon için en doğru zaman belirlendi. MİT, Bager Öndeş'i başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

AKİF AMED KOD BAGER ÖNDEŞ KİMDİR?
Bager Öndeş, 2013'te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Kandil'de silahlı eğitim aldı. Kandil'de yürüttüğü silahlı faaliyetlerin akabinde Suriye'ye geçti. Terörist Öndeş, Zeytin Dalı Harekâtı sürecinde güvenlik güçlerimize karşı çatışmalara katıldı. Afrin'in terörden arındırılması sonrasında Tel Rıfat'a kaçtı. Öndeş burada da güvenlik güçlerimize yönelik eylemlerine devam etti.

TÜNELCİSİ DE CEHENNEMDE!
Geçtiğimiz günlerde de "Harun Egid" kod adlı terörist Mehmet Akin'in Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine MİT, terörist Mehmet Akin'in etkisiz hale getirilmesi kararını aldı.



TSK ÜSLERİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI
MİT'in sahadaki ajanları vasıtası ile PKK/KCK mensubu Akin'in Irak'ın Hakurk kırsalında saklandığı tespit edildi. Irak'ın kuzeyinde TSK üslerine saldırı yapma amacıyla ağır silah, saldırı ve sabotaj eğitimleri aldığı öğrenilen teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik saha ajanlarının da katılımıyla operasyon başlatıldı. Uygun zamanın ve koşulların oluşması akabinde Akin, TSK'ya ait üs bölgesine saldırı için harekete geçmesi üzerine MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

"Harun Egid" kod adlı terörist Mehmet Akin, 2013'te Irak'ın Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı. 2016 yılına kadar söz konusu bölgede saldırı, sabotaj eğitimi aldı. Akabinde Irak'ın Hakurk kırsalına geçiş yaptı. 2019 yılı itibarıyla Kuzey Irak'ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldı. Bölgede Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerde bulundu.

Etkisiz hale getirilen terörist hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’dan Halil Umut Meler’e yumruk! Bakan açıkladı: Koca tutuklandı
CHP’de dengeler yine değişiyor! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na karşı işbirliği!
Casper
SON DAKİKA