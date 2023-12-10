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Kara kutu kafeste! Falyalı suikastının zanlısı, tetikçi değil kara kutu Cemil Önal çıktı | O isim Türkiye'ye iade edilecek

Hollanda'da yakalanan falyalı suikastının zanlısı, tetikçi değil kara kutu Cemil Önal çıktı! Tüm kirli ağı bilen bu ismin, Türkiye’ye iade edileceği açıklandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Aralık 2023 Güncelleme 10 Aralık 2023, 06:59
Kara kutu kafeste! Falyalı suikastının zanlısı, tetikçi değil kara kutu Cemil Önal çıktı | O isim Türkiye’ye iade edilecek

Kumarhaneler kralı Halil Falyalı, suikaste kurban gitti. En yakınında olan Cemil Önal, kaçıp izini kaybettirdi. Zoetermeer'de yakalanan zanlının da işte bu isim olduğu öğrenildi.


FOTO: CEMİL ÖNAL FALYALI'NIN SAĞ KOLU

Önal'ın, olay günü 600 metre uzakta olduğu belirlendi! Suikastın detaylarını bildiği de iddia edildi! Ayrıca bahis baronu Matersson'ın, Önal'a "Kardeşim" dediği öğrenildi.



FOTO: SCOTT MASTERSON BAHİS MAFYASI LİDERİ

Falyalı'nın eşi Özge Falyalı, "Bize en yakın kişi Cemil Önal'dır. Onu bulun" demişti.



KARDEŞ GELİYOR
Lahey yakınlarındaki Zoetermeer kasabasında yapılan operasyonda yakalanan kişinin kimliği ortaya çıktı. Hollanda polisinin 67 kişiyle yaptığı baskında yakaladığı Cemil Önal'ın Kuzey Kıbrıs'ta 8 Şubat 2022'de kumarhane patronu Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili tüm gerçekleri bildiği iddia edildi. Falyalı suikastından sonra, cinayetle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

AİLENİN İÇİNDEYDİ
Savcı; Ender Yıldız, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs adlı sanıkların ise "planlı cinayete yardım" ve "suç örgütüne üyelik" suçlarından 33 yıldan 46 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Ancak bir isim daha vardı. O kişi Halil Falyalı'nın tüm para trafiğini yöneten, toplantılarını organize eden uluslararası görüşmelerini ayarlayan Cemil Önal'dı. HTS kayıtlarına göre Cemil Önal, saldırı anında olay yerine 600 metre uzaklıktaydı. Suikast sonrası Önal kayıplara karışmıştı. Falyalı'nın eşi Özge Falyalı da Önal'ın kendilerine çok yakın bir kişi olduğunu söyledi. Önal'ın Türkiye'ye iade edileceği açıklandı.

İNGİLİZ PATRON
Falyalı'nın sadece kumarhaneleri olmadığı başta yasa dışı bahis ve Kıbrıs'ta uyuşturucudan elde edilen para trafiğinin merkezinde olduğu öne sürülmüştü. Yasa dışı bahisin dünyadaki en büyük ismi olan İngiliz Scott William Matersson'ın Falyalı'nın dışında Cemil Önal'la da yakın olduğuna dikkat çekildi. Hatta Matersson'ın Cemil Önal'a "Brother" diye hitap ettiği de iddialar arasında. Matersson ile Halil Falyalı'nın görüşmeleri için mekana karar veren kişi de Cemil Önal'dı. O nedenle tüm kirli ağı iyi bilen Önal'ın Türkiye'ye iadesi, birçok açıdan çok önemli. Bu konuda girişimler başladı.

Halil Falyalı, evine giderken pusuya düşürüldü. Çapraz ateş edilerek öldürüldü. Suikastla ilgili soru işaretleri giderilemedi.

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Kara kutu kafeste! Falyalı suikastının zanlısı, tetikçi değil kara kutu Cemil Önal çıktı | O isim Türkiye’ye iade edilecek
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