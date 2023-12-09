Falyalı suikastinin sır tetikçisi Hollanda’nın Zoetermeer kasabasında yakalandı! İhbarı bölgedeki Türkler yaptı

ZOETERMEER BASKINI! Tarihler 8 Şubat 2022'yi gösterdiğinde KKTC film gibi bir infazla sarsıldı. Kumarhane patronu Halil Falyalı , eşi Özge Falyalı ve 3 çocuğuyla malikanesine doğru yola çıktı. Falyalı, ailesini arkadasi zırhlı minibüsüne bindirirken kendisi öndeki araçtaydı. Bu sırada yolu kesen saldırganlar araçtan inip Falyalı'ya kalaşnikofla kurşun yağdırdı. Falyalı ile şoförü hayatını kaybetti. Saldırganlar biri kiralık iki araçla olay yerinden hızla kaçarken, korumalar ailenin güvenliğini sağlamaya çalıştı.

TUTUKLANDI

İşte bu olayla ilgili olarak Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez adlı iki kardeş tutuklandı. Söylemez kardeşlerin iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıla kadar hapisleri istenirken, önceki gün sıcak bir gelişme daha yaşandı. Halil Falyalı ve şoförünü öldüren zanlı Avrupa'da ortaya çıktı! Türk emniyet birimleri zanlının Hollanda'nın Zoetermeer kasabasında olduğu bilgisine ulaştı. Hemen Hollanda polisiyle temas sağladı. Türk emniyet birimlerinin uyarısı üzerine harekete geçen Hollanda polisinin Lahey yakınlarındaki kasabada operasyon düzenledikleri belirtildi. Dün hakim karşısına çıkan zanlı tutuklandı. Hollanda'da tutuklu bulunan zanlının Türkiye'ye iade edileceği belirtiliyor.