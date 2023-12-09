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Falyalı suikastinin sır tetikçisi Hollanda'nın Zoetermeer kasabasında yakalandı! İhbarı bölgedeki Türkler yaptı

Kumarhaneci Halil Falyalı, suikaste kurban gitti. Saldırının faili olduğu belirtilen bir kişi, Hollanda’nın Zoetermeer kasabasında tespit edildi. Gurbetçilerin ihbarı sonrası Türk emniyeti Hollanda polisine haber verdi. Enselenen zanlı, Türkiye’ye iade edilecek...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Aralık 2023 Güncelleme 09 Aralık 2023, 07:08
Falyalı suikastinin sır tetikçisi Hollanda’nın Zoetermeer kasabasında yakalandı! İhbarı bölgedeki Türkler yaptı

HABERİ
SESLİ DİNLE

Kumarhane patronu Halil Falyalı, Girne'de suikaste kurban gitti. Saldırganların, Söylemez kardeşler olduğu belirtildi. Zanlılar tutuklanırken soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi.

Suikastin faili olduğu söylenen gizemli zanlının Zoetermeer'de yaşadığı öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen Türk emniyeti, Hollanda'yı bilgilendirdi. Zanlı, saklandığı villada enselendi.

ZOETERMEER BASKINI!
Tarihler 8 Şubat 2022'yi gösterdiğinde KKTC film gibi bir infazla sarsıldı. Kumarhane patronu Halil Falyalı, eşi Özge Falyalı ve 3 çocuğuyla malikanesine doğru yola çıktı. Falyalı, ailesini arkadasi zırhlı minibüsüne bindirirken kendisi öndeki araçtaydı. Bu sırada yolu kesen saldırganlar araçtan inip Falyalı'ya kalaşnikofla kurşun yağdırdı. Falyalı ile şoförü hayatını kaybetti. Saldırganlar biri kiralık iki araçla olay yerinden hızla kaçarken, korumalar ailenin güvenliğini sağlamaya çalıştı.

TUTUKLANDI
İşte bu olayla ilgili olarak Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez adlı iki kardeş tutuklandı. Söylemez kardeşlerin iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıla kadar hapisleri istenirken, önceki gün sıcak bir gelişme daha yaşandı. Halil Falyalı ve şoförünü öldüren zanlı Avrupa'da ortaya çıktı! Türk emniyet birimleri zanlının Hollanda'nın Zoetermeer kasabasında olduğu bilgisine ulaştı. Hemen Hollanda polisiyle temas sağladı. Türk emniyet birimlerinin uyarısı üzerine harekete geçen Hollanda polisinin Lahey yakınlarındaki kasabada operasyon düzenledikleri belirtildi. Dün hakim karşısına çıkan zanlı tutuklandı. Hollanda'da tutuklu bulunan zanlının Türkiye'ye iade edileceği belirtiliyor.



AVUKAT KAÇTI
Falyalı suikastinin dün davası vardı. Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in de aralarında bulunduğu 7 sanık hakim karşısına çıktı. Söylemezler'in avukatı mazeret bildirmeden davaya katılmadı. Mahkeme, bir dahaki celseye barodan avukat atanmasına karar verdi. Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in de bulunduğu 5 sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma 22 Aralık'a ertelendi.

Falyalı suikastı sonrası gözler yasa dışı bahis ve kripto paralarına çevrilmişti. Paraların Falyalı'ya aktarıldığı belirlendi. Ekipler, Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ile birlikte 11 kişinin toplam 2.5 milyar lirayı sakladıklarını ortaya çıkardı. 46 kişi gözaltına alındı. Özge Falyalı ile birlikte diğer kripto kasası sahipleri aranıyor.

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