İspanya’nın kalbine Nusret Gökçe damgası: Dünya bu proje konuşacak!

Restoranlarında bugüne kadar David Beckham'dan Leonardo DiCaprio'ya kadar hem şov, hem de spor dünyasından sayısız ismi ağırlayan Gökçe'nin Ibiza'daki yeni yatırım noktası şehir merkezinin ve eğlence bölgesinin merkezinde yer alıyor.

Restoranlar, havuz ve yaşam alanına sahip olacak olan kompleksle ilgili bazı detayları Gökçe, sosyal medya hesabından, "Hayatımın en önemli projesine, burada Ibiza'da start verdim. Proje hem bir yaşam alanına hem de restoranlara ev sahipliği yapacak... Ibiza seni seviyorum, İspanya seni seviyorum" diyerek paylaştı.

Gökçe'nin inşaat çalışmalarına başladığı nokta adanın en değerli bölgesinde son inşaat yapılacak nokta olarak biliniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, rezidanslardan oluşacak alanın altında tüm restoranları yer alacak.

İNŞAAT İŞİNE GİRDİ 32'nci Nusret'i havalimanında açan Gökçe'nin bu projesinin gelecek seneye kadar tamamlanması bekleniyor.

Bu projeyle yemeiçme sektörünün, şefliğin ve restoran işletmeciliğinin ardından inşaat işine de girmiş olan 1983 doğumlu Nusret Gökçe, 2010 yılında Nusret Steakhouse adını verdiği kendi markasını oluşturmuştu. 2017'deki viral internet videoları sayesinde daha çok tanınan Gökçe'nin Instagram hesabında 53.7 milyon takipçisi bulunuyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN