Gerçek bambaşka çıktı! Oktay Derelioğlu "Durup dururken saldırıya uğradım" demişti! Yeni görüntüler görenleri şoke etti





"EŞİMİ Mİ DÜŞÜNEYİM KENDİMİZİ Mİ SAVUNAYIM DERKEN ARBEDE YAŞANDI"

Öte yandan hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu, yaşadığı olaya ilişkin açıklama yapmıştı. Derelioğlu, "Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve ben de vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, problem değil geç dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ne oluyor derken arka taraftan inmiş ve benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim kendimizi mi savunayım derken arbede yaşandı." ifadelerini kullanmıştı.

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