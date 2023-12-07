Son dakika: Ankara’da başıboş köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler





"KÖPEKLER ISIRACAK DİYE ÇOK KORKUYORUM"

Sürü halinde gezen köpeklerin kendisini kovaladığını söyleyen ortaokul öğrencisi Barış Karaağaç ise, "Parçalayacaklardı beni korkudan binanın içine saklandım. Biz çok tedirginiz okulun bahçe duvarından içeriye atlıyor köpekler ısıracak diye çok korkuyorum sınıftan çıkamıyorum" ifadelerini kullandı.



Mahalleli tarafından sokak köpeklerini beslediği iddia edilen bir kadına çevredeki vatandaşlar sert bir şekilde tepki gösterdi. Öte yandan, köpeklerin saldırısından sonra Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımda tedavi altına alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

HAYVANSEVERE TEPKİ

Mahalle halkı da bölgede çok sayıda başıboş köpek olduğunu ve çocuklarını okulu korkuyla gönderdiklerini belirterek, bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi. Öte yandan boş arazide hayvanları besleyen bir kişinin olay yerine gelmesi ile kısa süreli gerginlik yaşandı. Olayın ardından bölgedeki sokak köpekleri, Keçiören Belediyesi ekiplerince toplanarak barınağa götürüldü.