Leros Adası nerede, nasıl gidilir? Leros Adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirilmesiyle birlikte Leros Adası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Leros Adası nerde? İşte tüm detaylar…

LEROS ADASI TARİHİ

Leros adası, antik çağlardan beri bulunmaktadır. 1500'lü yıllardan sonra Osmanlı eline geçmiştir. Bununla beraber 400 yıl boyunca bu yer Osmanlı hakimiyeti altında kalmıştır.

Sonrasında ise İtalyanlar tarafından burası almıştır ve en sonda Yunanistan adayı almıştır. 12 adalar ile beraber Yunanistan'da kalan bu yer tarihi açıdan içerisinde birçok kültür barındırmaktadır.

FERİBOT SEFERLERİ

TURGUTREİS - LEROS

LEROS ADASI GEZİLECEK YERLER

Santa Maria Kalesi

Agios Isidoros Şapeli

Pandeli

Platanos

Lakki Limanı