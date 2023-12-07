Leros Adası nerede, nasıl gidilir? Leros Adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirilmesiyle birlikte Leros Adası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Leros Adası nerde? İşte tüm detaylar…
LEROS ADASI NEREDE?
Leros Adası, Yunanistan içerisinde yer alan 12 Dodekanisos adalarından biridir.
LEROS ADASINA NASIL GİDİLİR?
Leros adasına kişiler, Bodrum merkez üzerinden veya Turgut Reis üzerinden feribota binerek gidebilirler.
LEROS ADASI TARİHİ
Leros adası, antik çağlardan beri bulunmaktadır. 1500'lü yıllardan sonra Osmanlı eline geçmiştir. Bununla beraber 400 yıl boyunca bu yer Osmanlı hakimiyeti altında kalmıştır.
Sonrasında ise İtalyanlar tarafından burası almıştır ve en sonda Yunanistan adayı almıştır. 12 adalar ile beraber Yunanistan'da kalan bu yer tarihi açıdan içerisinde birçok kültür barındırmaktadır.
FERİBOT SEFERLERİ
TURGUTREİS - LEROS
LEROS ADASI GEZİLECEK YERLER
Santa Maria Kalesi
Agios Isidoros Şapeli
Pandeli
Platanos
Lakki Limanı