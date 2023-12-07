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Leros Adası nerede, nasıl gidilir? Leros Adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis müjdeli bir haberle Türk vatandaşlarını sevindirdi. Yunan lider, Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirileceğini duyurarak adalara yapılacak seyahatleri kolaylaştıracak önemli bir adım attı. Bu nedenle vizesiz gidilecek adalar arasında en sık aratılanlar arasında Leros adası yer alıyor. Peki, Leros adası nerede, nasıl gidilir? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 17:06 Güncelleme 07 Aralık 2023, 17:08
Leros Adası nerede, nasıl gidilir? Leros Adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirilmesiyle birlikte Leros Adası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Leros Adası nerde? İşte tüm detaylar…

LEROS ADASI NEREDE?

Leros Adası, Yunanistan içerisinde yer alan 12 Dodekanisos adalarından biridir.

LEROS ADASINA NASIL GİDİLİR?

Leros adasına kişiler, Bodrum merkez üzerinden veya Turgut Reis üzerinden feribota binerek gidebilirler.

LEROS ADASI TARİHİ

Leros adası, antik çağlardan beri bulunmaktadır. 1500'lü yıllardan sonra Osmanlı eline geçmiştir. Bununla beraber 400 yıl boyunca bu yer Osmanlı hakimiyeti altında kalmıştır.

Sonrasında ise İtalyanlar tarafından burası almıştır ve en sonda Yunanistan adayı almıştır. 12 adalar ile beraber Yunanistan'da kalan bu yer tarihi açıdan içerisinde birçok kültür barındırmaktadır.

FERİBOT SEFERLERİ

TURGUTREİS - LEROS

LEROS ADASI GEZİLECEK YERLER

Santa Maria Kalesi
Agios Isidoros Şapeli
Pandeli
Platanos
Lakki Limanı

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