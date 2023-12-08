Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” tutkunu çıktı! Çekmecesinden çıkanlar hayrete düşürdü!





REİKİ FELSEFESİNE SARILMIŞ

Japonca'da "Evrensel yaşam enerjisi" anlamına gelen ve Dr. Mikao Usui Reiki tarafından oluşturulan Reiki, yeni bir ruhsal şifa tekniği olarak ifade ediliyor. Dünyada ve Türkiye'de Reiki kliniklerine başvuran insanlar burada ruhsal ve fiziki sıkıntılarını geleceğe enerji gönderme yöntemiyle çözüldüğü anlayışını benimsiyor. Başvuranlar özellikle aşk hayatını yoluna koymak için Reiki felsefesine sarılanlardan oluşuyor.



ÇEKMESİNDE SAKLIYORMUŞ

İşte Erzan da daha önce 10-12 yıl aşk yaşadığı Nuri Köşkdere'den sonra ilişki yaşadığı Fatih Terim'in eski avukatı Candaş Gürol'la arasındaki ilişkiyi düzene koyabilmek için Türkiye'de bu sistemi uyguladığı belirtilen Reiki Master'ı Mehmet Aslan'ın yolunu tuttuğu ve uygulama için yazdığı kartları da çekmecesinde sakladığı ortaya çıktı.





Günaydın'da yer alan habere göre; Erzan'ın karta yazı yazma uygulamasına Reiki felsefesinde "Uyumlama" adı veriliyor. Sadece bir kere yapılan uyulmamalar, sadece başvuranın üzerinde yapılıyor ve uyumlama sonrası ortaya çıkan enerjinin de başvuran kişide çalışmaya başlayarak bir ömür boyu yok olmadığı öne sürülüyor.



"AVUÇ İÇLERİNİZDE ŞİFA ENERJİSİ AKACAK"

"Ellerinizin içinden, avuç içlerinizden şifa enerjisi akmaya başlar" iddiasında bulunan bu uzak doğu felsefesinde Aslan tarafından hazırlanan kullanım dosyaları, başvuranların mail adreslerine gönderiliyor. Uygulama başkalarının üzerinde de kullanılabilinirken, iddiaya göre bir ömür boyu yok olmadığı öne sürülüyor.





"SAKIN ÜMİDİNİZİ KAYBETMEYİN"

Kendisini sitesinde İnternationela Usui Reiki 20. Işık Aşama Grandmaster Mehmet Aslan olarak tanıtan Aslan, vatandaşları "Tırtılın yolun sonu dediğine Allah, kelebek demiş. Her ne durumda olursanız olun sakın ümidinizi kaybetmeyin" sözleriyle motive ediyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN