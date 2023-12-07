Merkür retrosu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Yılın son Merkür retrosu hangi burçları etkileyecek? Yay, Kova, Başak, Oğlak...

Teknolojik Sorunlar: Bilgisayarlar, telefonlar ve diğer elektronik cihazlarla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bu dönemde yeni teknolojik girişimlere başlamak riskli olabilir.

Eski Konuların Gündeme Gelmesi: Merkür retrosu, geçmişte çözümlenmemiş konuların tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Bu, ilişkilerde eski meselelerin yeniden ele alınmasına veya eski arkadaşlarla iletişime geçmeye işaret edebilir.

Yavaş İlerleme: Yeni projeler başlatmak veya önemli kararlar almak için uygun bir dönem değildir. İleriye gitmek yerine, mevcut durumu değerlendirmek ve revize etmek daha iyidir.

Bu etkiler genel olarak Merkür retrosunun potansiyel etkileridir. Ancak bireysel olarak yaşanan deneyimler kişiden kişiye farklılık gösterebilir.