Merkür retrosu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Yılın son Merkür retrosu hangi burçları etkileyecek? Yay, Kova, Başak, Oğlak...

''Merkür retrosu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Yılın son Merkür retrosu hangi burçları etkileyecek?'' soruları Astroloji meraklıları ve takipçileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Merkür retrosunun etkileri her burcu farklı şekillerde etkileyebilir. Ancak genel olarak, bu dönemde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. İşte detaylar...
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?
Yılın son retrosu, astroloji meraklılarını etkilemeye hazırlanıyor. 12 Aralık'ta başlayacak olan bu dönem, Merkür'ün Oğlak burcundaki geri hareketini kapsayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek.
MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NELER?
Astrolojik anlamda, Merkür retrosu genellikle iletişimde, seyahatlerde ve teknolojide zorluklarla ilişkilendirilir.
Her Merkür retrosu dönemi farklıdır, çünkü retro süreci farklı burçlarda ve farklı astrolojik bağlamlarda gerçekleşir. Ancak genel olarak, Merkür retrosunun bazı ortak etkileri şunlar olabilir:
İletişim Sorunları: Merkür retrosu sırasında iletişimde anlaşmazlıklar, yanlış anlamalar ve iletişim araçlarındaki aksaklıklar ortaya çıkabilir. Özellikle yazılı iletişimde dikkatli olmak önemlidir.