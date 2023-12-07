İstanköy (Kos) Adası nerede, nasıl gidilir? İstanköy Adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirilmesiyle birlikte İstanköy Adası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, İstanköy Adası nerde? İşte tüm detaylar…

KOS ADASI NEREDE?

En fazla ziyaret edilen Yunan adalarından birisi olma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda adada yaşayan Türklerin sayısıda oldukça yüksektir. Kos adasında yer alan Germe ise bir Türk mahallesidir. Kos adası diğer Yunan adalarına oranla daha fazla şehirleşmiş bir yapıda bulunmaktadır. Bodrum'a olan yakınlığı nedeniyle oldukça fazla tercih edilen bir turistik bölgedir.

KOS ADASI TARİHİ

Kos adası ismiyle bilinmekte olan ada Türkler tarafından İstanköy ismini almıştır. Kos adasının ismi uluslaraası yazılı kaynaklarda birçok farklı şekilde geçmektedir. Cos, Kos gibi isimlerede rastlanmaktadır. Aynı zamanda da adanın isminin Yunan mitolojisinde yer almakta olan bir kralın kzı olarak bilinen Koos'tan geldiği düşünülmektedir.