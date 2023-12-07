İstanköy (Kos) Adası nerede, nasıl gidilir? İstanköy Adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirilmesiyle birlikte İstanköy Adası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, İstanköy Adası nerde? İşte tüm detaylar…
Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirilmesiyle birlikte İstanköy Adası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, İstanköy Adası nerde? İşte tüm detaylar…
KOS ADASI NEREDE?
En fazla ziyaret edilen Yunan adalarından birisi olma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda adada yaşayan Türklerin sayısıda oldukça yüksektir. Kos adasında yer alan Germe ise bir Türk mahallesidir. Kos adası diğer Yunan adalarına oranla daha fazla şehirleşmiş bir yapıda bulunmaktadır. Bodrum'a olan yakınlığı nedeniyle oldukça fazla tercih edilen bir turistik bölgedir.
KOS ADASI TARİHİ
Kos adası ismiyle bilinmekte olan ada Türkler tarafından İstanköy ismini almıştır. Kos adasının ismi uluslaraası yazılı kaynaklarda birçok farklı şekilde geçmektedir. Cos, Kos gibi isimlerede rastlanmaktadır. Aynı zamanda da adanın isminin Yunan mitolojisinde yer almakta olan bir kralın kzı olarak bilinen Koos'tan geldiği düşünülmektedir.
KOS ADASINA NASIL GİDİLİR?
Bodrum üzerinden Kos adasına gitmek oldukça kolaydır. Üstelik yakınlığı sebebiyle birçok kişinin gitmeyi tercih ettiği bir yerdir. Kos adasına Bodrum üzerinden feribot ile geçmek isteyen kişiler yaklaşık olarak 20 dakika da ulaşabilir. Ancak Kos adasına gidebilmek için vize almanız gereklidir.
KOS ADASI GEZİLECEK YERLER
Oldukça eski bir yapıya olan hisarlar, adaya gelen ziyaretçiler tarafından oldukça fazla ilgi görmektedir.
Kos adasında gideceğiniz ve gezebileceğiniz yerler genel olarak merkezin etrafında bulunmaktadır.
Hipokrat Ağacı da adaya gelmişken mutlaka görmeniz gereken yerler arasında bulunmaktadır.
Neratzia Kalesi ise adanın içerisinde yer alan ve tarihi öneme sahip o bir kale olarak ziyaretçilerden ilgi görmektedir.
Loziya ve Defterdar Camii ziyaretçiler tarafından en fazla gidilen yerler arasında bulunmaktadır. Ancak oldukça bakımsız bir halde görünmektedir.
Asklepion Harabeleri de tarihi oldukça eski dönemlere dayanması sebebiyle en fazla ilgi gören yapılar arasında bulunmaktadır.