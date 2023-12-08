Canan Karatay gizli silahını açıkladı! Türklerin altın sütü ne şeker ne de tansiyon bırakıyor

İnsanlar sağlıklı yaşamak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yöneliyor. Bu doğal besinlerin başında ise zeytinyağı geliyor. Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının en faydalı besin olduğunu ve her yaş grubundan insanın tüketmesi gerektiğini belirtiyor.
HASTALIKLARA KARŞI BİREBİR
Zeytinyağı, içeriğindeki zengin bileşenler sayesinde anne sütüne benzer özellikler gösteriyor. Karatay, zeytinyağının "doğanın sunduğu ana süt" olduğunu belirtiyor ve bunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, hastalıkları önlediğini vurguluyor.
Zeytinyağının Faydaları Nelerdir?
Zeytinyağının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. İşte bazı önemli faydaları:
🔴Kalp hastalığı riskini azaltır,
🔴Antioksidan özelliği sayesinde iltihaplanmalara iyi gelir,
🔴Beyin ve damar sağlığına katkıda bulunur,