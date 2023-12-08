Canan Karatay gizli silahını açıkladı! Türklerin altın sütü ne şeker ne de tansiyon bırakıyor

🔴Kansere karşı koruyucu etki gösterir,

🔴Cilt ve saç bakımında besleyici ve nemlendirici olarak kullanılır,

🔴Zeytinyağı, özellikle Akdeniz diyetinin en önemli unsurlarından biri. Sızma zeytinyağı, kalp sağlığına olan faydaları ile bilinir. Bu faydalar tansiyonu düşürmesi ve kolesterol düzeyini ayarlamasından kaynaklanır.