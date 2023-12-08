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Canan Karatay gizli silahını açıkladı! Türklerin altın sütü ne şeker ne de tansiyon bırakıyor

Zeytinyağı doğanın bize sunduğu en değerli hediyelerden biri. Prof. Dr. Canan Karatay tarafından sıkça vurgulanan bu mucizevi yağ, hem cilt hem de kalp sağlığı için sayısız fayda sunuyor. "Türklerin ana sütü" olarak adlandırılan zeytinyağı, tüketildiğinde vücutta olumlu birçok değişimi beraberinde getiriyor. Doğru ve dengeli bir şekilde tüketildiğinde hem bedensel hem de zihinsel sağlığımıza önemli katkılar sağlayabiliyor.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 12:50 Güncelleme 08 Aralık 2023, 12:50
Canan Karatay gizli silahını açıkladı! Türklerin altın sütü ne şeker ne de tansiyon bırakıyor

İnsanlar sağlıklı yaşamak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yöneliyor. Bu doğal besinlerin başında ise zeytinyağı geliyor. Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının en faydalı besin olduğunu ve her yaş grubundan insanın tüketmesi gerektiğini belirtiyor.

HASTALIKLARA KARŞI BİREBİR

Zeytinyağı, içeriğindeki zengin bileşenler sayesinde anne sütüne benzer özellikler gösteriyor. Karatay, zeytinyağının "doğanın sunduğu ana süt" olduğunu belirtiyor ve bunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, hastalıkları önlediğini vurguluyor.

Zeytinyağının Faydaları Nelerdir?

Zeytinyağının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. İşte bazı önemli faydaları:

🔴Kalp hastalığı riskini azaltır,
🔴Antioksidan özelliği sayesinde iltihaplanmalara iyi gelir,
🔴Beyin ve damar sağlığına katkıda bulunur,

🔴Kansere karşı koruyucu etki gösterir,
🔴Cilt ve saç bakımında besleyici ve nemlendirici olarak kullanılır,
🔴Zeytinyağı, özellikle Akdeniz diyetinin en önemli unsurlarından biri. Sızma zeytinyağı, kalp sağlığına olan faydaları ile bilinir. Bu faydalar tansiyonu düşürmesi ve kolesterol düzeyini ayarlamasından kaynaklanır.

ZEYTİNYAĞI KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR MU?

Zeytinyağı doymamış yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağ asitleri, tokluk hissi yaratmaya ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olur.

Tekli doymamış yağ asitleri içeren zeytinyağı, metabolizmayı hızlandırabilir ve yağ yakımını teşvik edebilir. Bu nedenle düzenli zeytinyağı tüketimi, kilo verme sürecine olumlu katkıda bulunabilir.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

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