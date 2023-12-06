SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Fenomen Neslim Güngen kaç yaşında, nereli, evli mi? Neslim Güngen kimdir, tutuklandı mı? Mal varlığına el konuldu

Son dönemde, kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis gibi suçlamalarla gündeme gelen güzellik sektörü, emniyet güçlerini harekete geçirdi. Bu kapsamda, Dilan Polat ve Engin Polat gibi isimlerin ardından, birçok fenomen ve güzellik salonu sahibi üzerinde soruşturmalar yoğunlaşıyor. Güzellik sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Neslim Güngen de bu soruşturmaların odağındaki isimlerden biri haline geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 08:42 Güncelleme 06 Aralık 2023, 08:42
Fenomen Neslim Güngen kaç yaşında, nereli, evli mi? Neslim Güngen kimdir, tutuklandı mı? Mal varlığına el konuldu

Sosyal medya fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Neslim Güngen kimdir? İşte detaylar...

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

Neslim Güngen, Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan güzellik merkezleriyle bilinmektedir. Dilan Polat'la olan geçmişteki bir olayı kamuoyuna duyurmasıyla adını daha geniş kitlelere duyuran Güngen, lüks ve konforlu yaşam tarzıyla da dikkat çekmektedir.

NESLİM GÜNGEN EVLİ Mİ?

Evli ve üç çocuk annesi olan Neslim Güngen'in eşi İnanç Güngen'dir.

İnanç Güngen, Cosmones Medikal adlı firmanın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak faaliyet göstermektedir.

NESLİM GÜNGEN TUTUKLANDI MI?

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklandığı soruşturma genişlemeye devam ediyor. Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar ligi' olarak isimlendirerek paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 sosyal medya fenomeni de soruşturmaya dahil edildi.

Bu durumun ardından savcılık, sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlattı. Güngen'in mal varlığına tedbir konuldu.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Uluslararası uyuşturucu ticaretine İstanbul’da darbe: Kırmızı bültenle aranan elebaşı Shaun Monaghan yakalandı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada asgari ücret, enflasyon ve Atina ziyareti oluşturacak
Türk Telekom
SON DAKİKA