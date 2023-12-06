Fenomen Neslim Güngen kaç yaşında, nereli, evli mi? Neslim Güngen kimdir, tutuklandı mı? Mal varlığına el konuldu

İnanç Güngen, Cosmones Medikal adlı firmanın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak faaliyet göstermektedir.
NESLİM GÜNGEN TUTUKLANDI MI?
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklandığı soruşturma genişlemeye devam ediyor. Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar ligi' olarak isimlendirerek paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 sosyal medya fenomeni de soruşturmaya dahil edildi.
Bu durumun ardından savcılık, sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlattı. Güngen'in mal varlığına tedbir konuldu.