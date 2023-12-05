Çıraklıktan milyon dolarlara! Bakanlık özel tim kurdu sosyal medya fenomenlerini takibe aldı: Kara para aklamada dikkat çeken pandemi detayı...

EN ÇOK PANDEMİDE Maliye ve MASAK uzmanları fenomenlerle ilgili özellikle pandemi dönemine yoğunlaştı. Yapılan incelemelerde kara para aklama ve vergi kaçırma gibi şüpheli işlemlerin, salgınının yaşandığı 2020 yıllarında başladığı belirtiliyor.

ÇIRAKLIKTAN MİLYON DOLARLARA!

Dilan Polat gibi güzellik merkezi açıp bir anda zenginleşen fenomenler arasında bir isim daha vardı. Neslim Güngen... Güngen, diğer fenomenlerden farklı olarak güzellik sektörüne kuaförde çıraklık yaparak başladı. Ancak bir anda güzellik sektörüne atıldı. 127'den fazla güzellik merkezi açtı. Eşinin kendisine aldığı lüks arabalar, taktığı altınlar ve başından aşağı saçtığı Dolar'lar ve Euro'larla adeta çakma bir Dilan Polat'tı. Hem sosyal medya kullanıcıları hem de vergi uzmanları Güngen'in harcamalarının da son derece ilginç ve incelenmeye değer olduğunu vurguladı!