Çıraklıktan milyon dolarlara! Bakanlık özel tim kurdu sosyal medya fenomenlerini takibe aldı: Kara para aklamada dikkat çeken pandemi detayı...

Paylaşımları, harcamaları ve lüks hayatlarıyla dikkat çeken Polatgiller, hapsi boyladı. Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" olmak üzere 4 ayrı suçtan tutuklandı. Bir dava da uyuşturucudan açıldı.
Onlarla aynı masada yer alan Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ'a da soruşturma açılıp yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Yine Özlem Öz ile Dr. Tayyar Öz'ün de mal varlıkları dondurulurken soruşturmanın genişleyeceği vurgulandı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya fenomeni olarak kara para aklayan, vergi kaçıranlara yönelik düğmeye bastı. Hatta özel bir tim kurup 3 bin şüpheli fenomeni takibe aldı. Maliye sosyal medya izleme birimi incelemeleri bütün sosyal medya hesapları üzerinden yoğunlaştırdı. Bu kapsamda incelemeleri tamamlanan 100'ün üzerinde fenomenin dosyasının savcılığa yollandığı açıklandı.
KAYYUM LİGİ
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' diye isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 kişinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine bu kişilere ait 12 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.