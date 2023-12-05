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Çıraklıktan milyon dolarlara! Bakanlık özel tim kurdu sosyal medya fenomenlerini takibe aldı: Kara para aklamada dikkat çeken pandemi detayı...

Dilan Polat ile eşi Engin Polat kara para aklamaktan kaçırmaya kadar çok sayıda suçtan tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı özel bir ekip kurup sosyal medya fenomenlerini takibe aldı. 100’den fazla fenomen hakkında da savcılığa suç duyurusu yaptı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Aralık 2023 Güncelleme 05 Aralık 2023, 07:01
Çıraklıktan milyon dolarlara! Bakanlık özel tim kurdu sosyal medya fenomenlerini takibe aldı: Kara para aklamada dikkat çeken pandemi detayı...

Paylaşımları, harcamaları ve lüks hayatlarıyla dikkat çeken Polatgiller, hapsi boyladı. Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" olmak üzere 4 ayrı suçtan tutuklandı. Bir dava da uyuşturucudan açıldı.

Onlarla aynı masada yer alan Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ'a da soruşturma açılıp yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Yine Özlem Öz ile Dr. Tayyar Öz'ün de mal varlıkları dondurulurken soruşturmanın genişleyeceği vurgulandı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya fenomeni olarak kara para aklayan, vergi kaçıranlara yönelik düğmeye bastı. Hatta özel bir tim kurup 3 bin şüpheli fenomeni takibe aldı. Maliye sosyal medya izleme birimi incelemeleri bütün sosyal medya hesapları üzerinden yoğunlaştırdı. Bu kapsamda incelemeleri tamamlanan 100'ün üzerinde fenomenin dosyasının savcılığa yollandığı açıklandı.

KAYYUM LİGİ
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' diye isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 kişinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine bu kişilere ait 12 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

EN ÇOK PANDEMİDE
Maliye ve MASAK uzmanları fenomenlerle ilgili özellikle pandemi dönemine yoğunlaştı. Yapılan incelemelerde kara para aklama ve vergi kaçırma gibi şüpheli işlemlerin, salgınının yaşandığı 2020 yıllarında başladığı belirtiliyor.

ÇIRAKLIKTAN MİLYON DOLARLARA!
Dilan Polat gibi güzellik merkezi açıp bir anda zenginleşen fenomenler arasında bir isim daha vardı. Neslim Güngen... Güngen, diğer fenomenlerden farklı olarak güzellik sektörüne kuaförde çıraklık yaparak başladı. Ancak bir anda güzellik sektörüne atıldı. 127'den fazla güzellik merkezi açtı. Eşinin kendisine aldığı lüks arabalar, taktığı altınlar ve başından aşağı saçtığı Dolar'lar ve Euro'larla adeta çakma bir Dilan Polat'tı. Hem sosyal medya kullanıcıları hem de vergi uzmanları Güngen'in harcamalarının da son derece ilginç ve incelenmeye değer olduğunu vurguladı!

YAN BAKICI
Polatgiller'e bir şok da çocuk bakıcısından geldi. Özbekistanlı dadı Şule, çiftin hapse girmesini fırsat bildi. Ülkesinden 12 akrabasını getirdi. Polat çiftinin villasına yerleştirdi. Sülalesiyle birlikte yedi, içti, gezdi. Skandal, içlerinden birinin sosyal medya paylaşımıyla belgelendi!

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