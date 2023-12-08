Gıda mühendisleri uyardı! Sakın bu ayçiçek yağlarını mutfağınızdan içeri sokmayın

Sahte ayçiçek ve zeytinyağları tüketici sağlığını tehdit ediyor. Özellikle rafine zeytinyağları ayçiçeği, kanola, mısır, fıstık, pamuk ve soya yağlarıyla karıştırılarak piyasaya sürülen natürel sızma zeytinyağı sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Sahte yağların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ve tüketicileri yanıltma yöntemleri, giderek artan bir sorun haline geliyor.

YAYGIN TAĞŞİŞLER: UCUZ YAĞLARLA KARIŞTIRMA Natürel sızma zeytinyağının ucuz yağlarla karıştırılması, sahte yağ üretiminin en yaygın yöntemlerinden biri. Bu durum, ürünün fiyatını düşürerek daha fazla kar elde etmeyi amaçlıyor. Ayçiçek yağı da benzer şekilde düşük kaliteli yağlarla karıştırılıyor.