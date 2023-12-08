SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Gıda mühendisleri uyardı! Sakın bu ayçiçek yağlarını mutfağınızdan içeri sokmayın

Uzmanlar ayçiçek ve zeytinyağı alırken tüketicilere ilk öneri olarak ambalaj ve etiketlere dikkat etmelerini vurguluyor. Sahte yağlardan kaçınmanın ilk adımı, delinmiş veya sızdırılmış ambalajları tercih etmemek ve etiketsiz, güneş altında satılan ürünlerden uzak durmak. Uzmanlar bu tür ambalajların yağın kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor ve sağlıklı yağ tercihi için cam veya uygun malzemeden yapılmış şişeleri öneriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 09:05 Güncelleme 08 Aralık 2023, 09:05
Gıda mühendisleri uyardı! Sakın bu ayçiçek yağlarını mutfağınızdan içeri sokmayın

Sahte ayçiçek ve zeytinyağları tüketici sağlığını tehdit ediyor. Özellikle rafine zeytinyağları ayçiçeği, kanola, mısır, fıstık, pamuk ve soya yağlarıyla karıştırılarak piyasaya sürülen natürel sızma zeytinyağı sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Sahte yağların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ve tüketicileri yanıltma yöntemleri, giderek artan bir sorun haline geliyor.

YAYGIN TAĞŞİŞLER: UCUZ YAĞLARLA KARIŞTIRMA

Natürel sızma zeytinyağının ucuz yağlarla karıştırılması, sahte yağ üretiminin en yaygın yöntemlerinden biri. Bu durum, ürünün fiyatını düşürerek daha fazla kar elde etmeyi amaçlıyor. Ayçiçek yağı da benzer şekilde düşük kaliteli yağlarla karıştırılıyor.

ALERJİ TEHLİKESİ

Özellikle soya ve fındık gibi alerjen gıdaların yağlarının eklenmesi ve bunların etiketlerde belirtilmemesi, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Geri dönüştürülmüş kızartmalık yağların da yeniden piyasaya sürülmesi büyük bir risk.

GERÇEK AYÇİÇEK YAĞINI AYIRT ETME İPUÇLARI

Gerçek ayçiçek yağını ayırt etmek için dikkat edilmesi gerekenler:

Koku: Gerçek ayçiçek yağı, kokusuz veya çok hafif bir tada sahiptir.

Renk: Açık sarı ve neredeyse renksiz bir görünüm, gerçek ayçiçek yağını işaret eder.

Tutulma: Cam bardakta berrak bir görünüm, gerçek yağın işaretidir.

Lezzet: Neredeyse tatsız ve ağızda hafif bir his bırakan yağlar, gerçek ayçiçek yağı olabilir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
KKTC’de Yahudi istilasına karşı harekete geçildi! Yasal düzenlemeler yolda
CHP yandaşı Merdan Yanardağ’dan müstakil intikam! Flaş iddia: Kayıp 132 milyon TL Lyon’da!
Kazançlı emeklilik formülü: Son tarih 31 Aralık! Prim için bu ay başvuranlar 50 bin TL kazanacak...
SON DAKİKA