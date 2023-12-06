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1 tatlı kaşığı ile Alzheimer'a iyi geliyor! Tek baharatla çelik gibi beyne sahip olun

Son dönemde yapılan araştırmalar, Türk mutfağının gizli hazinelerinden birinin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya çıkardı. Bilim dünyası, Türk mutfağında sıkça kullanılan belirli bir baharatın hafızayı koruyan mucizevi özelliklere sahip olduğunu keşfetti. İşte o mucize baharat...

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 22:05 Güncelleme 06 Aralık 2023, 22:07
1 tatlı kaşığı ile Alzheimer’a iyi geliyor! Tek baharatla çelik gibi beyne sahip olun

Yapılan çalışmalar, bu özel baharatın beyin fonksiyonlarını artırarak hafızayı güçlendirdiğini gösteriyor. İşte zihninizi güçlendiren o bitki...

GENÇLERDE HAFIZA SORUNLARI

Günümüzde gençler arasında hafıza sorunlarına rastlanması, bir dizi modern yaşam etmeninin etkisiyle ilişkilendirilmektedir. İşte gençlerdeki hafıza sorunlarına neden olan başlıca faktörler

Sağlıksız Beslenme Alışkanlıkları: Fast food tüketimi ve dengesiz beslenme alışkanlıkları, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alamamasına neden olarak hafıza sorunlarına yol açabilir.

Uyku Bozuklukları: Düzensiz uyku düzeni, gençlerin zihinsel ve fiziksel sağlıklarını olumsuz yönde etkileyerek hafıza sorunlarına sebep olabilir. Yetersiz uyku, öğrenme süreçlerini etkileyebilir.

Teknoloji Bağımlılığı: Bilgisayar ve cep telefonları, gençlerin günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Sürekli ekran başında geçirilen zaman, dikkat dağınıklığına ve hafıza kaybına neden olabilir.

Depresyon ve Stres: Modern yaşamın getirdiği baskılar, gençlerde depresyon ve stres sorunlarına yol açabilir. Bu durumlar, hafıza fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.

Vitamin Eksiklikleri: Özellikle B12, D3 vitaminleri ve folik asit eksiklikleri, sinir sistemi sağlığını etkileyerek hafıza sorunlarına sebep olabilir. Bu vitaminler, beyin fonksiyonları için esas öneme sahiptir.

Sosyal Medya ve Bilgi Çağı: Gençlerin bilgisayar ve cep telefonları aracılığıyla sürekli bilgi bombardımanına maruz kalması, bilgiyi işleme

HAFIZAYA İYİ GELEN BAHARATLAR:

Sağlık uzmanı Osman Müftüoğlu'nun önerdiği baharatlar, bilimsel araştırmalarla da destekleniyor:

Zerdeçal: İçerdiği kurkumin maddesi, sinir hücrelerinin gelişimine yardımcı olabilir. Günde 1 çay kaşığı zerdeçal tüketimi, beyin sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.

Safran: Antioksidan özellikleri bulunan safran, zihinsel fonksiyonları destekleyebilir.

Kimyon: Anti-inflamatuar özelliklere sahip olan kimyon, beyin sağlığını koruyabilir.

ZERDEÇALI YOĞURDA EKLEYİN!

Zerdeçalın etkili olabilmesi için yağ içeren besinlerle tüketilmesi önerildiğinden, bir kase yoğurda eklemek pratik bir çözüm olabilir.

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