1 tatlı kaşığı ile Alzheimer’a iyi geliyor! Tek baharatla çelik gibi beyne sahip olun

Yapılan çalışmalar, bu özel baharatın beyin fonksiyonlarını artırarak hafızayı güçlendirdiğini gösteriyor. İşte zihninizi güçlendiren o bitki...
Yapılan çalışmalar, bu özel baharatın beyin fonksiyonlarını artırarak hafızayı güçlendirdiğini gösteriyor. İşte zihninizi güçlendiren o bitki...
GENÇLERDE HAFIZA SORUNLARI
Günümüzde gençler arasında hafıza sorunlarına rastlanması, bir dizi modern yaşam etmeninin etkisiyle ilişkilendirilmektedir. İşte gençlerdeki hafıza sorunlarına neden olan başlıca faktörler
Sağlıksız Beslenme Alışkanlıkları: Fast food tüketimi ve dengesiz beslenme alışkanlıkları, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alamamasına neden olarak hafıza sorunlarına yol açabilir.
Uyku Bozuklukları: Düzensiz uyku düzeni, gençlerin zihinsel ve fiziksel sağlıklarını olumsuz yönde etkileyerek hafıza sorunlarına sebep olabilir. Yetersiz uyku, öğrenme süreçlerini etkileyebilir.
Teknoloji Bağımlılığı: Bilgisayar ve cep telefonları, gençlerin günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Sürekli ekran başında geçirilen zaman, dikkat dağınıklığına ve hafıza kaybına neden olabilir.
Depresyon ve Stres: Modern yaşamın getirdiği baskılar, gençlerde depresyon ve stres sorunlarına yol açabilir. Bu durumlar, hafıza fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.
Vitamin Eksiklikleri: Özellikle B12, D3 vitaminleri ve folik asit eksiklikleri, sinir sistemi sağlığını etkileyerek hafıza sorunlarına sebep olabilir. Bu vitaminler, beyin fonksiyonları için esas öneme sahiptir.
Sosyal Medya ve Bilgi Çağı: Gençlerin bilgisayar ve cep telefonları aracılığıyla sürekli bilgi bombardımanına maruz kalması, bilgiyi işleme
HAFIZAYA İYİ GELEN BAHARATLAR:
Sağlık uzmanı Osman Müftüoğlu'nun önerdiği baharatlar, bilimsel araştırmalarla da destekleniyor:
Zerdeçal: İçerdiği kurkumin maddesi, sinir hücrelerinin gelişimine yardımcı olabilir. Günde 1 çay kaşığı zerdeçal tüketimi, beyin sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.
Safran: Antioksidan özellikleri bulunan safran, zihinsel fonksiyonları destekleyebilir.
Kimyon: Anti-inflamatuar özelliklere sahip olan kimyon, beyin sağlığını koruyabilir.
ZERDEÇALI YOĞURDA EKLEYİN!
Zerdeçalın etkili olabilmesi için yağ içeren besinlerle tüketilmesi önerildiğinden, bir kase yoğurda eklemek pratik bir çözüm olabilir.