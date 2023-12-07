1 saatte 6 bin TL, 3 saatte 30 bin TL kazandı! Ceviz ağacının kavuğundan çıkardı! 1 kilosu çeyrek altının tam 2 katı





"Kilogramı 6 Bin Liraya Ulaşan Nadir Bir Lezzet: Arı Adam'ın Keşfettiği Organik Bal"



Semo, bu özel balın az bulunması ve dış etkenlere maruz kalmadan üretilmesi nedeniyle kilogram fiyatının 6 bin liraya kadar ulaştığını ifade etti. "Balın şifasını bilen müşterilerimiz çoğu zaman ilaç niyetine satın alıyor. Talep üzerine her yere gönderebiliyoruz" diyen Semo, bu nadir bulunan ve özel üretilen balın değerini vurguladı.





"Zararsız İşlem: Ağaca ve Arılara Saygılı Çalışma"



Yuvaya ulaşırken ağaca ve arılara zarar vermemeye özen gösterdiklerini belirten Semo, "Balı aldıktan sonra yuvayı tekrar arının bal üretebileceği şekilde bırakıyoruz. Ağaca zarar vermemek için bir kapak açmıştık. İçini temizleyip, yeniden kapağı uygun şekilde kapattık. Arının bir kısmını da kovana bırakarak güvene aldık. Yuvadaki bal hem ilaçsız hem de el değmeden üretildiği için nadir bulunan bir baldır" şeklinde açıklamalarda bulundu.





Bu özgün keşif, doğal yaşamın içindeki arıların üretkenliğini ve arıcılık tutkusunu vurgularken, Arı Adam'ın zorlu çalışmasıyla ortaya çıkan değerli bal, bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.