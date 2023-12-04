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Sosyal medya fenomenlerinin buluşmasında kavga çıktı: "Yakışıklı güvenlik" ile "Xorto"nun taraftarları birbirlerine girdi

Sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli ve "Xorto" adıyla tanınan Burak Taşkıran'ın hayran buluşmasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi bacağından yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 14:16 Güncelleme 04 Aralık 2023, 15:26
Sosyal medya fenomenlerinin buluşmasında kavga çıktı: Yakışıklı güvenlik ile Xortonun taraftarları birbirlerine girdi

Esenyurt'ta sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli ve "Xorto" adıyla tanınan Burak Taşkıran'ın hayran buluşmasında bıçaklı kavga çıktı.

TikTok fenomenleri Yakışıklı Güvenlik ve Xorto buluşmasında bıçaklı kavga!

Olay, Pazar günü saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı.

Sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve "Xorto" lakabıyla tanınan Burak Taşkıran'ın düzenlediği hayran buluşmasında kavga çıktı.


Fotoğrafta: Muhammet Sürmeli (Yakışıklı güvenlik)

1 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI
Bir kişinin fenomenlerle fotoğraf çektirmek için sırada beklediği esnada 3 kişinin sırasını aldığı ve tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü iddia edildi. Bıçaklı kavgada Y.B. bacağından yaralandı.


Fotoğrafta: "Xorto" Burak Taşkıran

3 GÖZALTI
Polis ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin D.G., D.Ç., Y.K. olduğu tespit edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, şüpheliler aynı gün evlerinde gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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