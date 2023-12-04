Sosyal medya fenomenlerinin buluşmasında kavga çıktı: Yakışıklı güvenlik ile Xortonun taraftarları birbirlerine girdi

TikTok fenomenleri Yakışıklı Güvenlik ve Xorto buluşmasında bıçaklı kavga!

Esenyurt 'ta sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli ve "Xorto" adıyla tanınan Burak Taşkıran 'ın hayran buluşmasında bıçaklı kavga çıktı.

Sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve "Xorto" lakabıyla tanınan Burak Taşkıran 'ın düzenlediği hayran buluşmasında kavga çıktı.

1 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Bir kişinin fenomenlerle fotoğraf çektirmek için sırada beklediği esnada 3 kişinin sırasını aldığı ve tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü iddia edildi. Bıçaklı kavgada Y.B. bacağından yaralandı.



Fotoğrafta: "Xorto" Burak Taşkıran