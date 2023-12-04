4 gündür haber alınamıyordu! Meğer işkenceyle öldürülmüş...

Şahısların yapılan sorgulamasında; Muhammed Ali Polat ve M.İ.'nin benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.



KİRALIK EVE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Muhammet Ali Polat'ın öldürüldüğü günlük kiralık dairenin girişinde bulunan güvenlik kamerasını incelemeye alan polis ekipleri, olay öncesinde binaya M.İ. ve İ.Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişinin girdiğini belirledi. Görüntülerde ilk olarak M.İ. ve İ.Y. ile birlikte 3 kişinin eve girdiği, ardından da motosikletini sokağa park eden kurye ve beraberindeki bir kişinin eve girdiği görülüyor.

Eve son olarak yanındaki arkadaşıyla Muhammet Ali Polat geliyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde cinayetin işlendiği 00.14 sıralarında M.İ. ve İ.Y.'nin binadan çıktıkları görülüyor.



"BENİM OĞLUM 4 GÜNDÜR KAYIPTI"

Silahla öldürülen Muhammet Ali Polat'ın babaannesi Sıdıka Polat, "Benim oğlum 4 gündür kayıptı, arıyorduk bulamıyorduk. Mehmet Ali 'yi unutamam. Oğlumu unutamam. Dört gündür oğlum kayıptı. Bir hafta, iki gün geldi.

Karakola giderek kayıp başvurusunda bulunmuştuk. Bugün polisler aradı, oğlunuz yoğun bakımda dediler. Benim çocuğumun yuvası yıkıldı, uzak memleketten gelmişti. Mehmet Ali çalışmıyordu, Mehmet Ali'yi öldürenler yakalanmış" dedi.





"4 GÜN BİR EVE KAPATIP İŞKENCE ETMİŞLER"

Yenge Gönül Polat ise, "Yeğenimiz 4 gündür kayıptı, ailesi onu arıyordu. 4 gün bir eve kapatıp, işkence etmişler. Çocuğu öldürmüşler. Artık başka anneler ağlamasın, çocuklar ölmesin. Çocukların eline para, araba, ceplerine uyuşturucuyu koyup, iş bitiren bu çete çökertilsin" diye konuştu.