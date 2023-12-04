Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde mütalaa açıklandı! İşte katiller için istenen ceza

"Ben bu duruşma sürecini kardeşini kaybetmiş bir ağabeyi olarak başından beri izliyorum, takip ediyorum. İlk duruşmada da söylediğim gibi bu olayın daha büyük bir mesele sebebiyle meydana geldiğini, 60 bin TL yüzünden bu cinayetin işlenmediğini düşünüyorum. Kardeşim haftanın 3-4 günü bende kalırdı. Bana hiçbir şeyden bahsetmemişti, ben de bir şey sezmemiştim. Eşi dostu da bu konuya dair hiç bir şey bilmiyordu. Anlaşılıyor ki, bu mesele izzeti nefis meselesine dönmüş. Şafak'ın tavırları, onlara davranışı raconlarına ters geldiğinden, zorlarına gittiğinden öç alma meselesine dönmüş. Bizim bir cenazemiz var. 2 sene oldu ve hala defnedemedik.

Kendinizi bizim yerimize koyun. Bizi sanıkların savunmaları bizi güldürmüyor da değil. Olay esnasında Şafak'ın alkol durumu tartışıldı ancak sanıkların alkol durumu nedir, dosyada ona ilişkin bir veri yok. Bizim evimize ateş düştü, biz yandık. 2 çocuğu babasız kaldı, annem oğlunu kaybetti. Bunların dikkate alınmasını istiyorum. Burada bir sır var ama biz bu sırrı bilmiyoruz. Şafak'ın küfrettiği söyleniyor ama tarafsız olarak bunu söyleyebilecek kim var. Bir küfürdür gidiyor"

TUTUKLU SANIKLAR AİLEDEN ÖZÜR DİLEDİ

Tutuklu sanık Ali Yasak, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesinden özür dilediğini belirterek, "Çocukları babasız kalsın istemezdim. Ben Kadir olayı gerçekleştirilmesin diye elimden geleni yaptım. Daha fazlasını da yapabileceğimi düşünmüyorum" dedi.