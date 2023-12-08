Kartal gözlerinizi test edin! Farklı kruvasanları 3 saniyede görebiliyorsanız...

Optik illüzyonlar, görsel hafıza ve zeka ile ilgili beyin bölgelerini uyararak işlevselliğini artırır. Bunlar, görsel sistemimizin çevremizdeki şeyleri gözlemleme yeteneğini test etmek için basit araçlardır. Bu tür zorlukların düzenli pratik yapılması, bilişsel yetenekleri artırabilir ve böylece yaşlı insanlarda bilişsel gerilemeyi önleyebilir.
En dikkatli gözlere sahip misiniz?
Hadi bulalım!
Yukarıda paylaşılan görselde, okuyuculara bir dizi kruvasan sunulmaktadır.
Resimde farklı bir kruvasan var.
İlk bakışta bunu fark etmek kolay değil.
3 saniye içinde onu bulabilecek misiniz?
Zamanınız şimdi başlıyor!
Bu, gözlem becerilerinizin basit bir testidir ve farklı kruvasanı ne kadar hızlı bulursanız, o kadar dikkatlisinizdir.
Resmi dikkatlice inceleyin.
Farklı kruvasanı buldunuz mu?
Zaman azalıyor.
Orada, sadece dikkatlice bakın.
Zaman doldu.
Bakmayı bırakın.