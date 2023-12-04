2 malzemeyle 10 dakikada kireç sökücü! Banyo, lavabo, klozet, duş başlığı, kettle, çaydanlık, çamaşır makinesi resmen resetlenecek

Sıradan temizlik ürünleriyle mücadele edenler için evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir çözüm var! Kireç lekelerinden kurtulmak ve banyonuza bembeyaz bir görünüm kazandırmak artık çok daha kolay. İşte o formül...
Sıradan temizlik ürünleriyle mücadele edenler için evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir çözüm var! Kireç lekelerinden kurtulmak ve banyonuza bembeyaz bir görünüm kazandırmak artık çok daha kolay. İşte o formül...
MALZEMELER:
Beyaz Sirke: Doğal bir temizlik malzemesi olan beyaz sirke, kireç lekelerini etkili bir şekilde çözebilir.
Limon Suyu: Limon suyu, aynı zamanda asidik özelliği ile kireci çözer ve hoş bir koku bırakır.
Karbonat: Temizlik için etkili olan boraks veya karbonat, lekelerle savaşmada size yardımcı olacaktır.
Su: Karışımı oluşturmak için suya ihtiyacınız olacak.
KİREÇ SÖKÜCÜ FORMÜL:
Bir kaba yarım su bardağı beyaz sirke ekleyin.
Üzerine bir limonun suyunu sıkın.
İsteğe bağlı olarak, bir çay kaşığı boraks veya karbonat ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
UYGULAMA:
Hazırladığınız karışımı kireç lekelerinin bulunduğu bölgelere sürün.
Bir süre bekledikten sonra, bir sünger veya fırça yardımıyla ovarak temizleyin.
Durulama suyu ile yüzeyi iyice temizleyin.