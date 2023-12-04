2 malzemeyle 10 dakikada kireç sökücü! Banyo, lavabo, klozet, duş başlığı, kettle, çaydanlık, çamaşır makinesi resmen resetlenecek

Sıradan temizlik ürünleriyle mücadele edenler için evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir çözüm var! Kireç lekelerinden kurtulmak ve banyonuza bembeyaz bir görünüm kazandırmak artık çok daha kolay. İşte o formül...

MALZEMELER: Beyaz Sirke: Doğal bir temizlik malzemesi olan beyaz sirke, kireç lekelerini etkili bir şekilde çözebilir. Limon Suyu: Limon suyu, aynı zamanda asidik özelliği ile kireci çözer ve hoş bir koku bırakır.