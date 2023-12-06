Doğru cevabı sadece gerçek kedi sahipleri bulabilir! 12 saniyede kedinin kime ait olduğunu bulun! Mantık IQ testi ses getirdi

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir zeka testi, kediseverleri eğlendirirken aynı zamanda kedinin sahibini bulmalarına olanak tanıyor. Test, katılımcılara sadece küçük bir detay üzerinde odaklanarak kedinin sahibini saniyeler içinde bulma şansı veriyor.

Kullanıcılar, testin kendilerinin algı yeteneklerini ne kadar doğru ölçtüğünü tartışırken, çeşitli stratejiler ve taktikler de paylaşılmaya başlandı.