PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ağda, cımbız, ipi çöpe attıran formül! İstenmeyen tüyleri şıp diye kökünden kurutuyor! 1 saat bekletmek yeterli

Vücudun belirli bölgelerinde bulunan istenmeyen tüyler, birçok kişi için estetik ve rahatlık kaygılarına neden olabilir. Bu durumu çözmek için birçok kişi, evde uygulanabilen doğal yöntemlere başvurmayı tercih ediyor. Kimyasal içerikli ürünlerden kaçınarak, doğadan gelen çözümlerle istenmeyen tüylerden kurtulmak mümkün. İşte, evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 17:08 Güncelleme 03 Aralık 2023, 17:08
Ağda, cımbız, ipi çöpe attıran formül! İstenmeyen tüyleri şıp diye kökünden kurutuyor! 1 saat bekletmek yeterli

Günümüzde birçok kişi, istenmeyen tüylerden kurtulmanın doğal ve etkili yollarını aramaktadır. Kimyasal içerikli ürünlerin yan etkilerinden kaçınmak isteyenler için, toz zerdeçal, ceviz kabuğu ve limon gibi doğal malzemelerle hazırlanan kürler çözüm sunabilir. İşte, bu doğal kürlerin hazırlanışı ve kullanımı:

1. Zerdeçal ve Süt Kürü: Zerdeçalın anti-inflamatuar özellikleriyle bilinmesi, istenmeyen tüylerle mücadelede etkili olabileceğini göstermektedir. Bu kürü haftada 3-4 kez uygulayarak, istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.

Uygun bir kaseye bir miktar toz zerdeçalı ekleyin.

Üzerine süt ekleyerek macun kıvamı elde edene kadar karıştırın.

Ağda sonrası cildinize uygulayın ve yarım saat bekletin.

Bekleme süresinin sonunda cildinizi ılık su ile temizleyin.

Bu kür, düzenli kullanıldığında tüylerin incelmesine ve zaman içinde yeniden çıkmamasına yardımcı olabilir.

2. Ceviz Kabuğu Kürü: Ceviz kabuğu, içerdiği özel bileşenlerle tüylerin azalmasına katkı sağlayabilir. İşte, ceviz kabuğu kürünün hazırlanışı:

Ceviz kabuklarını ezerek toz haline getirin ve suyla karıştırın.

Hazırlanan kürü bir gece bekletin.

Uygulamak istediğiniz bölgeye sürün ve bir saat sonra yıkayın.

Ceviz kabuğu kürü, tüylerin azalmasına yardımcı olan özel bir yöntemdir.

3. Limon Kürü: Limonun doğal asidik özellikleri, tüy köklerine nüfuz ederek tüylerin azalmasına katkı sağlayabilir. İşte, limon kürünün hazırlanışı:

1 adet limonun suyunu sıkın ve bir kaseye alın.

İçine tuz ekleyip karıştırın.

Tüyleri aldığınız bölgelere uygulayarak 2-3 saat bekletin.

Bu kürü, tüylerin yeniden çıkmaya başlayana kadar düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz veya vücudunuza süreceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Soykırımcı İsrail’den Filistinlilere QR kodlu sürgün tuzağı! Gazze’yi numaralandırdılar: Bunun adı savaş oyunu
CHP’li Bülent Kerimoğlu ’ön seçimden kaçıyor’ deyip İmamoğlu’na sert daldı! Akşener’e ’şantajcı’ dedi: İYİ Parti ile asla ittifak yok
TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki formüller
SON DAKİKA