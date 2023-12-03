Ağda, cımbız, ipi çöpe attıran formül! İstenmeyen tüyleri şıp diye kökünden kurutuyor! 1 saat bekletmek yeterli

Günümüzde birçok kişi, istenmeyen tüylerden kurtulmanın doğal ve etkili yollarını aramaktadır. Kimyasal içerikli ürünlerin yan etkilerinden kaçınmak isteyenler için, toz zerdeçal, ceviz kabuğu ve limon gibi doğal malzemelerle hazırlanan kürler çözüm sunabilir. İşte, bu doğal kürlerin hazırlanışı ve kullanımı:
1. Zerdeçal ve Süt Kürü: Zerdeçalın anti-inflamatuar özellikleriyle bilinmesi, istenmeyen tüylerle mücadelede etkili olabileceğini göstermektedir. Bu kürü haftada 3-4 kez uygulayarak, istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.
Uygun bir kaseye bir miktar toz zerdeçalı ekleyin.
Üzerine süt ekleyerek macun kıvamı elde edene kadar karıştırın.
Ağda sonrası cildinize uygulayın ve yarım saat bekletin.
Bekleme süresinin sonunda cildinizi ılık su ile temizleyin.
Bu kür, düzenli kullanıldığında tüylerin incelmesine ve zaman içinde yeniden çıkmamasına yardımcı olabilir.
2. Ceviz Kabuğu Kürü: Ceviz kabuğu, içerdiği özel bileşenlerle tüylerin azalmasına katkı sağlayabilir. İşte, ceviz kabuğu kürünün hazırlanışı:
Ceviz kabuklarını ezerek toz haline getirin ve suyla karıştırın.
Hazırlanan kürü bir gece bekletin.