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Canan Karatay'dan mucize tarif: Tarhana çorbasını böyle pişirmek faydasını 5'e katlıyor!

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan tarhana çorbası, Türkiye'nin her köşesinde sofraların vazgeçilmez bir parçası olarak yerini koruyor. Özellikle Orta Anadolu, Ege ve Marmara Bölgesi'nde büyük ilgi gören bu çorba, sadece damak tadıyla değil, sağlık açısından da önemli bir yere sahip. Kış aylarının en popüler tatlarından biri olan tarhana çorbasının faydalarını daha da artırmak adına, ünlü doktor Canan Karatay, değerli bir tarif önerisinde bulunuyor. Özellikle gribal hastalıkların yaygınlaştığı bu dönemde, doğal ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Karatay, tarhana çorbasının iyileştirici etkilerini güçlendiren bir yöntem öneriyor.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 08:54 Güncelleme 05 Aralık 2023, 08:54
Canan Karatay’dan mucize tarif: Tarhana çorbasını böyle pişirmek faydasını 5’e katlıyor!

Türkiye'nin sağlıklı beslenme konusundaki önemli isimlerinden Prof. Dr. Canan Karatay, kışın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tarhana çorbasının şifa dolu bir tarifini paylaştı. Gribal hastalıklara karşı etkili olduğunu belirten Karatay, tarhananın doğru hazırlanışıyla faydalarını 10 katına çıkardı.

Orta Anadolu, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde sofraların baş tacı olan tarhana çorbası, bölgesel lezzet farklılıklarıyla dikkat çekiyor. Ege bölgesinde ekşimsi bir tatla öne çıkan tarhana, her yörede kendine özgü tariflerle hazırlanıyor.

Tarhana çorbasının sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlık açısından da bir şifa kaynağı olduğunu vurgulayan Canan Karatay, tarhana çorbasını daha sağlıklı hale getirmek için önerilerde bulundu. İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın tarhana çorbası tarifi:

Malzemeler:

1,5 kilo buğday unu

500 gr kuru soğan

500 gr kırmızıbiber

1 kilo domates

1 kilo süzme yoğurt

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

1 demet reyhan

1 demet fesleğen

2 tatlı kaşığı kristal kaya tuzu

1 bağ tarhana otu

Tarhana Yapılışı:

Soğanları soyun, domatesleri kabuklarından arındırın ve biberlerin içini çıkartarak yıkayın.

Soğanları, domatesleri ve biberleri büyük küpler halinde doğrayın, üzerine tarhana otunu ekleyin.

Kısık ateşte sebzeleri ve tarhana otunu pişirin.

Pişen malzemeyi yoğurma kabına alın, soğuduktan sonra un ve süzme yoğurdu ekleyip yoğurmaya başlayın.

Maydanoz, dereotu, fesleğen ve reyhanı doğrayarak hamura ilave edin, tekrar yoğurun.

Hamurun üzerine un serpin, pamuklu bir bezle örtün ve 5 gün boyunca her gün 1 çay bardağı un ekleyip yoğurun.

Beşinci günün sonunda hamurun ekşimesini sağlayın, iki gün daha un ekleyip yoğurun.

Hamuru serin ve kuru bir yerde çarşaf üzerine parçalar halinde koyun, kuruduktan sonra ufalayın.

Ufalanmış tarhanaları mutfak robotunda veya elinizle ovalayarak toz haline getirin.

Hazır hale gelen tarhanaları bez torbada muhafaza ederek kullanıma hazır hale getirin.

Canan Karatay'ın bu tarifiyle hazırlanan tarhana çorbası, sofraları şifa deposu haline getiriyor. Gribal hastalıklara karşı direnci artıran bu tarife herkesin ilgi göstermesi bekleniyor.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

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