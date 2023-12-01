BRICS+ Fashion Summit farklı ülkelerden moda tutkunlarını ağırlıyor

Dünya genelinde moda endüstrisinin önde gelen temsilcileri ve moda tutkunları BRICS+ Fashion Summit kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geliyor. 20 farklı ülkeden gelen moda tasarımcıları, iş birliklerini güçlendirmek ve moda endüstrisinin öncelikli konularını tartışmak amacıyla Zaryadye Parkı ve Hlebozavod gibi tarihi lokasyonlarda gerçekleşen zirvede buluşuyor.

Zirvede moda endüstrisinin küresel zorluklarına çözüm bulmak üzere düzenlenen tartışma panel ve oturumlarında 200'den fazla konuşmacı yer alıyor. 28 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında devam edecek etkinlikte; Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Latin Amerika, Afrika, Avrupa, Asya ve BDT gibi bölgelerden yaklaşık 60 ülkeden delege bir araya geliyor. Delegeler arasında profesyonel dernek temsilcileri, üreticiler, alıcılar, tasarımcılar, eğitim görevlileri ve influencerlar bulunuyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek BRICS+ Fashion Summit B2B Showroom ise 20 ülkeden 130 moda markasını, 100 farklı alıcıyla buluşturuyor. Bu showroom, iş birliklerini güçlendirmek ve yeni koleksiyonları tanıtmak için önemli bir platform olacak. Zirvenin podyumunda düzenlenecek defilelerde, Türk modasını Arzu Kaprol temsil edecek. Endonezya, Mısır, Brezilya, Etiyopya, Sırbistan gibi ülkelerden gelen moda tasarımcıları da Moskova'nın tarihi ve kentsel mekanlarında gerçekleştirilecek defilelerle katılımcılara benzersiz bir deneyim sunuyor.

BRICS+ Fashion Summit'de ayrıca hızlandırılmış bir moda kursu da düzenleniyor. Moda endüstrisinde ve akademik kurumlarda çalışan 20'den fazla uzman, yeni tasarımcılar ve moda öğrencileri için başarılı olmalarını destekleyecek bilgileri paylaşıyor.

Zirvede birçok farklı etkinlik de yer alıyor

BRICS+ Fashion Summit'in diğer etkinlikleri arasında dünya modasından kesitler, sürdürülebilir kalkınma enstalasyonları sergisi, ileri dönüşüm atölyeleri ve uluslararası moda film festivallerinde ödül alan kısa filmlerin gösterimi gibi birçok farklı etkinlik yer alıyor. Bu etkinliklerin, moda dünyasında kültürel çeşitliliği vurgulayarak sektörün sürdürülebilir ve yenilikçi bir geleceğe doğru ilerlemesini destekleyeceği öngörülüyor. BRICS+ Fashion Summit, farklı ülkelerden gelen moda severlere ev sahipliği yaparak küresel moda endüstrisinin güç birliğini ve iş birliğini vurguluyor

Bu Bir İlandır.