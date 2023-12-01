SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

BRICS+ Fashion Summit farklı ülkelerden moda tutkunlarını ağırlıyor

BRICS+ Fashion Summit, moda endüstrisinin liderlerini ve moda severleri Moskova’da bir araya getiriyor. Dünyanın dört bir yanından gelen delegeler iş birliklerini ve sektörün öncelikli konularını bu zirvede konuşuyor. BRICS+ Fashion Summit’de hızlandırılmış moda kursları, sürdürülebilir kalkınma projeleri gibi çeşitli etkinliklere de yer veriliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 18:51 Güncelleme 01 Aralık 2023, 18:51
BRICS+ Fashion Summit farklı ülkelerden moda tutkunlarını ağırlıyor

Dünya genelinde moda endüstrisinin önde gelen temsilcileri ve moda tutkunları BRICS+ Fashion Summit kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geliyor. 20 farklı ülkeden gelen moda tasarımcıları, iş birliklerini güçlendirmek ve moda endüstrisinin öncelikli konularını tartışmak amacıyla Zaryadye Parkı ve Hlebozavod gibi tarihi lokasyonlarda gerçekleşen zirvede buluşuyor.

Zirvede moda endüstrisinin küresel zorluklarına çözüm bulmak üzere düzenlenen tartışma panel ve oturumlarında 200'den fazla konuşmacı yer alıyor. 28 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında devam edecek etkinlikte; Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Latin Amerika, Afrika, Avrupa, Asya ve BDT gibi bölgelerden yaklaşık 60 ülkeden delege bir araya geliyor. Delegeler arasında profesyonel dernek temsilcileri, üreticiler, alıcılar, tasarımcılar, eğitim görevlileri ve influencerlar bulunuyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek BRICS+ Fashion Summit B2B Showroom ise 20 ülkeden 130 moda markasını, 100 farklı alıcıyla buluşturuyor. Bu showroom, iş birliklerini güçlendirmek ve yeni koleksiyonları tanıtmak için önemli bir platform olacak. Zirvenin podyumunda düzenlenecek defilelerde, Türk modasını Arzu Kaprol temsil edecek. Endonezya, Mısır, Brezilya, Etiyopya, Sırbistan gibi ülkelerden gelen moda tasarımcıları da Moskova'nın tarihi ve kentsel mekanlarında gerçekleştirilecek defilelerle katılımcılara benzersiz bir deneyim sunuyor.

BRICS+ Fashion Summit'de ayrıca hızlandırılmış bir moda kursu da düzenleniyor. Moda endüstrisinde ve akademik kurumlarda çalışan 20'den fazla uzman, yeni tasarımcılar ve moda öğrencileri için başarılı olmalarını destekleyecek bilgileri paylaşıyor.

Zirvede birçok farklı etkinlik de yer alıyor

BRICS+ Fashion Summit'in diğer etkinlikleri arasında dünya modasından kesitler, sürdürülebilir kalkınma enstalasyonları sergisi, ileri dönüşüm atölyeleri ve uluslararası moda film festivallerinde ödül alan kısa filmlerin gösterimi gibi birçok farklı etkinlik yer alıyor. Bu etkinliklerin, moda dünyasında kültürel çeşitliliği vurgulayarak sektörün sürdürülebilir ve yenilikçi bir geleceğe doğru ilerlemesini destekleyeceği öngörülüyor. BRICS+ Fashion Summit, farklı ülkelerden gelen moda severlere ev sahipliği yaparak küresel moda endüstrisinin güç birliğini ve iş birliğini vurguluyor

Bu Bir İlandır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Dünya İklim Zirvesi’nde Filistin mesajı: Gazze’de yaşananlar insanlık suçudur
İYİ Parti’den ihraç edilen eski Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak’tan bomba açıklamalar: İstanbul’daki tacizi Buğra Kavuncu ve Meral Akşener örtbas etti
İtalya’dan Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin flaş açıklama: Umudun adı Türkiye!
SON DAKİKA