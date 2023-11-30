Makarna suyunu dökenler dizini dövsün! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...

Sosların Lezzetini Artırabilir: İtalyan mutfaklarında geleneksel olarak yapılan bir uygulama, makarna suyunu soslara eklemektir. Makarna suyu, nişasta ve tuz içerir, bu da sosları daha kremamsı ve lezzetli hale getirebilir.

Bakliyatları Yumuşatmak İçin Kullanılabilir: Makarna suyu, bakliyatları (örneğin nohut, fasulye) pişirmeden önce suda bekletmek için kullanılabilir. Bu, bakliyatları daha hızlı ve kolay bir şekilde yumuşatmaya yardımcı olabilir.

Ekmek ve Pizza Hamurunu Geliştirebilir: Makarna suyu, ekmek ve pizza hamuru yapımında kullanılarak hamurlara daha fazla kıvam ve lezzet katabilir. İçerdiği tuz ve nişasta, hamurun dokusunu zenginleştirebilir.