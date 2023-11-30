800 yıl sonrasından gelen zaman yolcusu kehanetleri için 2024 işaret etti ve ekledi! "İnsan ömrü için en az 50 yıl"

2024 yılında gerçekleşeceği iddia edilen bazı olaylar hakkında konuşan bu gizemli kişi, özellikle insanların süper güçlere sahip olacağı yönündeki iddialarıyla dikkat çekti. Bu iddialar, birçok kullanıcının "Keşke ben de süper güçler kazansam" gibi yorumlar yapmasına sebep oldu. Ancak, bu tür iddiaların gerçekçilik düzeyi üzerine soru işaretleri bulunuyor.

2024 KEHANETLERİ DUYANLARI ŞAŞIRTTI Zaman yolcusunun dikkat çeken bir diğer iddiası ise 2 Nisan tarihinde bilim insanlarının yapacağı önemli bir keşifle ilgili.