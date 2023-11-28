2024 kehanetleri! Baba Vanga ve Nostradamus'dan tüyler ürperten yeni yıl tahminleri! Kanser ve Alzheimer'a tedavi, laboratuvar bebekleri, Çin savaşı...

1

Her yıl merak edilen Baba Vanga ve Nostradamus için araştırmalar hızlandı. İki ünlü kahinin 2024 yılı için yaptığı kehanetler en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Uzmanlar bu tür tahminlerin bilimsel bir temele dayanmadığını ve genellikle yoruma açık olduğunu belirtse de, biraz eğlence arıyorsanız bu kahinlerin 2024 yılıyla ilgili tahminlerine göz atabilirsiniz. İşte ünlü kahinlere göre 2024 yılında bizi bekleyen olaylar...