2024 kehanetleri! Baba Vanga ve Nostradamus'dan tüyler ürperten yeni yıl tahminleri! Kanser ve Alzheimer'a tedavi, laboratuvar bebekleri, Çin savaşı...

Her yılın sonunda merakla beklenen Baba Vanga ve Nostradamus kehanetleri, 2024 yılı için yeni bir heyecan yarattı. Gözlerini bir kum fırtınası sonucu kaybeden ve vizyoner yetenekleriyle tanınan kahin, önceki tahminleriyle dünya olaylarını sarsıcı bir doğrulukla öngörmesiyle biliniyor. 2022 yılı için söylediği 5 kehanetten 4'ü gerçekleşen Nostradamus'un da 2024 yılında yaşanacaklar için yaptığı tahminleri sizler için derledik. İşte ünlü kahinlerin 2024 yılı tahminleri...
Her yıl merak edilen Baba Vanga ve Nostradamus için araştırmalar hızlandı. İki ünlü kahinin 2024 yılı için yaptığı kehanetler en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Uzmanlar bu tür tahminlerin bilimsel bir temele dayanmadığını ve genellikle yoruma açık olduğunu belirtse de, biraz eğlence arıyorsanız bu kahinlerin 2024 yılıyla ilgili tahminlerine göz atabilirsiniz. İşte ünlü kahinlere göre 2024 yılında bizi bekleyen olaylar...
İŞTE BABA VANGA'NIN 2024 TAHMİNLERİ
Biyolojik Silah Tehdidi: Baba Vanga büyük bir ülkenin 2024'te biyolojik silah saldırısı gerçekleştireceğini öngördü.
Putin'e Suikast Girişimi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi, Baba Vanga'nın öngörülerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Kuantum Hesaplama: Baba Vanga, önümüzdeki yıl kuantum hesaplamada büyük bir atılım olacağını öngörerek bilim ve teknoloji dünyasında önemli gelişmeler beklediğini ifade etti.