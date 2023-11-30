IQ turnusolu gibi mantık testi: Durakta bekleyen insanlardaki mantık hatasını 10 saniyede bulan zeka küpü sayılıyor

Testin tasarımcıları, katılımcıları zorlamak amacıyla hazırlanan soruda, beklenmeyen bir detayın gizlenmiş olması, testi çözenleri bile şaşırttı. Peki, görseldeki mantık hatasını görebiliyor musunuz? İşte detaylar...
Testin tasarımcıları, katılımcıları zorlamak amacıyla hazırlanan soruda, beklenmeyen bir detayın gizlenmiş olması, testi çözenleri bile şaşırttı. Peki, görseldeki mantık hatasını görebiliyor musunuz? İşte detaylar...
Görseldeki mantık hatasını görebiliyor musunuz?
Testin çözenlerinin birçoğu, beklenmeyen bir mantık hatasına takıldı.
Testin yaratıcıları bu hatanın zekanın sınırlarını zorlamak ve katılımcıları düşünme tarzlarını değiştirmeye teşvik etmek için bilinçli olarak eklenmiş bir detay olduğunu açıkladılar.
Teste katılan birçok bilim insanı mühendis ve matematikçi, genellikle benzer soruları hızla çözerken bu sefer farklı bir zorlukla karşılaştıklarını belirtti.
İşte görseldeki mantık hatasının cevabı;
Kırmızı elbiseli kızın şemsiyesiz olduğu halde yağmurdan etkilenmemesi görselin tuhaflığını ortaya çıkarıyor.