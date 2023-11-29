Süt yerine 1 bardak ekleyin zeplin balonu gibi yumuşacık olacak! Tüm poğaça tariflerini unutun!

Poğaça hamurunu kabartmak için süt yerine ekleyeceğiniz bu sıra dışı malzemeyle poğaçalarınız balon gibi şişecek! İşte yumuşacık puf puf poğaça tarifi...
Poğaça hamurunu kabartmak için süt yerine ekleyeceğiniz bu sıra dışı malzemeyle poğaçalarınız balon gibi şişecek! İşte yumuşacık puf puf poğaça tarifi...
YUMUŞACIK POĞAÇA TARİFİ
Klasik poğaça tariflerinden sütü çıkaran ve sağlıklı alternatiflerle zenginleştiren bu pratik tarifle, kahvaltı sofralarınıza yeni bir soluk getirebilirsiniz. İşte süt içermeyen poğaça tarifi:
Malzemeler:
1 su bardağı ılık su
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta akı (sarısı üzeri için ayrılacak)
1,5 yemek kaşığı toz şeker
Yarım tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı instant maya (yarım paket)
3,5 su bardağı un
Üzeri için: Yumurta sarısı
Tarif:
Hamur için ılık su, sıvı yağ, yumurta akı, toz şeker ve tuzu karıştırma kabına alın. Tel çırpıcı ile malzemeleri çırpın.
Ardından instant mayayı ve unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurun.
Hamur toparlandıktan sonra üzerini streç filmle kapatarak ılık bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alın, tekrar yoğurarak toparlayın.
Hamuru 12 parçaya bölün. Her bir parçayı içe doğru toparlayarak yuvarlak bezeler haline getirin.
Şekillendirdiğiniz poğaçaları aralıklı olarak fırın tepsisine dizin ve 20 dakika tepsi mayası için bekletin.
Tepsi mayasının ardından ayırdığınız yumurta sarısını çırpın ve poğaçaların üzerine fırça yardımıyla sürün.
Son olarak çatalın ucuyla poğaçaların üzerine çizikler atın. İsteğe bağlı olarak susam, çörek otu veya haşhaş serpebilirsiniz.
180 derece fırında, fansız ayarda 25 dakika pişirin.
Altı üstü güzelce kızaran poğaçalarınızı çayınızın yanında veya kahvaltı sofranızda sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun!