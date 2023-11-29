Süt yerine 1 bardak ekleyin zeplin balonu gibi yumuşacık olacak! Tüm poğaça tariflerini unutun!

Üzeri için: Yumurta sarısı

Tarif: Hamur için ılık su, sıvı yağ, yumurta akı, toz şeker ve tuzu karıştırma kabına alın. Tel çırpıcı ile malzemeleri çırpın. Ardından instant mayayı ve unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurun.

Hamur toparlandıktan sonra üzerini streç filmle kapatarak ılık bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alın, tekrar yoğurarak toparlayın.

Hamuru 12 parçaya bölün. Her bir parçayı içe doğru toparlayarak yuvarlak bezeler haline getirin. Şekillendirdiğiniz poğaçaları aralıklı olarak fırın tepsisine dizin ve 20 dakika tepsi mayası için bekletin.