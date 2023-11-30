Arabası olan herkes ödeme yapacak! Yeni açıklama geldi, 1.821 TL oldu!

Türkiye'de trafiğe çıkabilme şartları arasında önemli bir yer tutan araç muayene ücretleri, 2024 yılı için yeniden belirlendi. Bu önemli gelişme, araç sahipleri arasında merakla karşılandı.
Türkiye'de trafiğe çıkabilme şartları arasında önemli bir yer tutan araç muayene ücretleri, 2024 yılı için yeniden belirlendi. Bu önemli gelişme, araç sahipleri arasında merakla karşılandı.
ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
Yeni yılda araç muayene ücreti otomobil ve minibüsler için 1.821 liraya yükselecek.
TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK
Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.
Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak.
Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek.