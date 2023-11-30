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Arabası olan herkes ödeme yapacak! Yeni açıklama geldi, 1.821 TL oldu!

Ülkemizin milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 2024 yılında zamlı ücretler açıklandı. Artık 1.821 TL'ye yakın ödeme yapılacak. İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 08:11 Güncelleme 30 Kasım 2023, 09:23
Arabası olan herkes ödeme yapacak! Yeni açıklama geldi, 1.821 TL oldu!

Türkiye'de trafiğe çıkabilme şartları arasında önemli bir yer tutan araç muayene ücretleri, 2024 yılı için yeniden belirlendi. Bu önemli gelişme, araç sahipleri arasında merakla karşılandı.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Yeni yılda araç muayene ücreti otomobil ve minibüsler için 1.821 liraya yükselecek.

TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK

Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.



Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak.



Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek.

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