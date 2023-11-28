SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Parayı nasıl kaptırdı? Futbolcuların dolandırıldığı "fon" tezgahına kanan o iş insanı anlattı

Seçil Erzan isimli banka müdürünün "Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle yaptığı dolandırıcılık Türkiye'nin gündemine oturdu. Fatih Terim'in yakın çevresi Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Fernando Muslera gibi isimlerin yanısıra dolandırılanlar arasında yer iş insanı Bülent Çeviker olay açıklamalar yaptı. Seçil Erzan'a parayı teslim ettiği süreci anlatan Bülent Çeviker, "Özellikle Seçil Hanım bu özel bir fon olduğu için 'Bankada kameralar var. Kameralara gözükmeyecek şekilde parayı teslim etmem gerek' dedi. 'Fatih Terim'in fonu olduğu duyulursa Fatih Terim bu işten çok rahatsız olur' dedi. Bankanın dışında kameraların görmeyeceği bir noktada parayı elden aldılar. Daha sonra bankaya gidip bize verilen belgenin üzerindeki kodla bizim burada paramız var, biz o paramızı talep ediyoruz dedik. Bize verilen kodu sistemden tarattırdıklarında 'Böyle bir kod ve para yok dediler. Biz 'seçil Erzan bizi dolandırdı, yurt dışında kaçtı. Düşüncesine kapıldık" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 15:25 Güncelleme 28 Kasım 2023, 16:30
Parayı nasıl kaptırdı? Futbolcuların dolandırıldığı fon tezgahına kanan o iş insanı anlattı

Türkiye günlerdir "Yüksek karlı gizli fon" adı altında futbolcuların dolandırılması olayını konuşuyor.

Banka müdürü Seçil Erzan'ın, 'Fatih Terim Fonu' adı altında aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

Davanın şikayetçilerinden iş insanı Bülent Çeviker Seçil Erzan'a nasıl para kaptırdığını ve sürecin ayrıntılarını anlattı.

Soruşturma, Çeviker'in bankaya giderek parasını çekmek isterken dolandırıldığını öğrenmesi ve suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılmıştı. Yaşadıklarını anlatan Bülent Çeviker şunları söyledi:

"12 YILDIR SEÇİL ERZAN'I TANIRIM"
"Denizbank'ın Florya şubesinin 15 yıllık müşterisiyiz. Bankada görevli bir çalışan ayrılınca onun yerine Seçil Erzan geldi. Yaklaşık 12 yıldır Seçil hanımı banka müdürü olarak tanırım. Seçil hanım bize Fatih Terim'in bir fonu olduğunu söyledi getirisinin de yüksek olduğunu vaat etti. Bunun üzerine sisteme dahil olduk. Seçil hanım bize, bu fonun genel müdürlükte özel bir ekip tarafından yönetildiğini, başında bankanın genel müdürünün olduğunu, ayrı bir katta bulunduklarını, diğer yatırım, danışmanları ve borsa işlemlerini yapan kişilerle bir bağlantılarının olmadığını, bunlarla hiç temas kurmamamızı, bunun gizli bir fon olduğunu söyledi"


Fotoğrafta: Bülent Çeviker

"SEÇİL FONA GİRİŞ ALT LİMİTİNİN 2 MİLYON OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Daha sonra kendi yatırım danışmanıyla da konuştuğunu anlatan Çeviker, "Ben de bunun üzerine kendi yatırım danışmanımla konuştum. Kendisi de aynı bankada görev yapıyor. Özel fon olabiliyor mu diye sordum, 'Evet oluyor' dedi. O zaman dedi benim adıma da bir tane fon kuralım dediğimde 'Olmaz Bülent Bey, bunun için alt limit 10 milyon dolar' dedi. Benim 10 milyon dolarım olmadığı için bunun mümkün olamayacağını söyledi. Peki, 10 milyon dolarım olsa benim adıma bir fon kurabiliyor musunuz diye sordum. 'Evet, bu tür uygulamalarımız var' dedi. Bunlarla kim ilgileniyor dedim 'Fon yatırım danışmanları ilgileniyor' dedi. Ben Fatih Terim'in fonu var mı dedim. Bana 'Var da diyemem, yok da diyemem. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre bilgiyi paylaşamam' dedi. Ben de Fatih Terim'in özel fonu var. Kişilere ait fonlar oluşabiliyor kanaatine kapıldım, Seçil Erzan fona giriş alt limitinin 2 milyon olduğunu söylemişti. Benim de banka hesabımdaki 1 milyon 920 bin dolar çekildi" ifadelerini kullandı.

Fatih Terimi öne sürdü vurgun yaptı | Ben dolandırıldım diyen Seçil Erzanın ses kaydı ifşa oldu: Beni üzme

"YURT DIŞINDA KAÇTI DÜŞÜNCESİNE KAPILDIK"
Seçil Erzan'ın özellikle kameraların görmeyeceği kör bir noktada paranın teslim edilmesini istediğini de belirten Çeviker sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben o gün rahatsızdım. Eşim ve oğlum gitti. Bankanın dışında para taşıma firmasından kendisini Ali diye tanıtan kişiye verdi. Özellikle Seçil Hanım bu özel bir fon olduğu için 'Bankada kameralar var. Kameralara gözükmeyecek şekilde parayı teslim etmem gerek' dedi. 'Fatih Terim'in fonu olduğu duyulursa Fatih Terim bu işten çok rahatsız olur' dedi. Bankanın dışında kameraların görmeyeceği bir noktada parayı elden aldılar. Daha sonra bankaya gidip bize verilen belgenin üzerindeki kodla bizim burada paramız var, biz o paramızı talep ediyoruz dedik. Bize verilen kodu sistemden tarattırdıklarında 'Böyle bir kod ve para yok dediler. Biz 'seçil Erzan bizi dolandırdı, yurt dışında kaçtı. Düşüncesine kapıldık"

Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık! Türkiye bunu konuşuyor: Seçil Erzan kimden ne kadar para aldı?

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tehdit ettiği Arzu Önşen ilk kez takvim.com.tr’ye konuştu! Bomba Akşener ve 6’lı masa sözleri
CANLI TAKİP | Gazze’deki insani arada beşinci gün! Ateşkes uzayacak mı? MOSSAD ve CIA Katar’da bir araya geldi
Göremedikleri fotoğrafları, dokunarak anladılar
SON DAKİKA