"SEÇİL FONA GİRİŞ ALT LİMİTİNİN 2 MİLYON OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Daha sonra kendi yatırım danışmanıyla da konuştuğunu anlatan Çeviker, "Ben de bunun üzerine kendi yatırım danışmanımla konuştum. Kendisi de aynı bankada görev yapıyor. Özel fon olabiliyor mu diye sordum, 'Evet oluyor' dedi. O zaman dedi benim adıma da bir tane fon kuralım dediğimde 'Olmaz Bülent Bey, bunun için alt limit 10 milyon dolar' dedi. Benim 10 milyon dolarım olmadığı için bunun mümkün olamayacağını söyledi. Peki, 10 milyon dolarım olsa benim adıma bir fon kurabiliyor musunuz diye sordum. 'Evet, bu tür uygulamalarımız var' dedi. Bunlarla kim ilgileniyor dedim 'Fon yatırım danışmanları ilgileniyor' dedi. Ben Fatih Terim'in fonu var mı dedim. Bana 'Var da diyemem, yok da diyemem. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre bilgiyi paylaşamam' dedi. Ben de Fatih Terim'in özel fonu var. Kişilere ait fonlar oluşabiliyor kanaatine kapıldım, Seçil Erzan fona giriş alt limitinin 2 milyon olduğunu söylemişti. Benim de banka hesabımdaki 1 milyon 920 bin dolar çekildi" ifadelerini kullandı.