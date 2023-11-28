İkizler Dolunay’ı fena çarpacak! Astrologlar uyardı! Bu 3 burç beklemede kalsın! Geri dönüşler, pişmanlıklar, küslükler, ayrılıklar...

Sonbaharın sonunu işaret eden Kasım ayında, 27 Kasım'da gerçekleşen İkizler burcundaki dolunay, astrolojik açıdan önemli bir döneme işaret ediyor. Bu dolunayın hafta boyunca etkileri, iletişim, düşünce yapısı ve duygusal denge üzerinde odaklanırken, aynı zamanda kış mevsiminin yaklaştığına dair bir uyarı niteliği taşıyor. İkizler burcundaki dolunay, Merkür tarafından yönetilen ikiz yıldızların enerjilerini içeriyor. Peki, ikizler dolunay ı

Sonbaharın sonunu simgeliyen Kasım ayında gerçekleşecek olan İkizler burcundaki dolunay, romantizm ve ilişkilerde çeşitli etkileri beraberinde getiriyor. Bu astrolojik dönem, özellikle eski sevgililerin geri dönme olasılığı, iletişimdeki artışa odaklanan bir zaman dilimini işaret ediyor.

İKİZLER DOLUNAYI'NIN BURÇALRA ETKİLERİ

🌕 Koç Burcu (21 Mart - 19 Nisan):

Geçmiş ilişkilerle hesaplaşma ve öğrenme zamanı geldi. Dolunay, duygusal anlamda derinleşmeniz ve gelecekteki bağlantılarınız için daha bilinçli adımlar atmanız için bir fırsat sunuyor.

💖 Boğa Burcu (20 Nisan - 20 Mayıs):

Eski aşkların geri dönme olasılığı yüksek. Ancak, iletişimde açıklık ve dürüstlük önemli. Finansal konularda da dikkatli olun, harcamalara özen gösterin.